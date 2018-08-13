Ростех подготовит 1,5 тыс. специалистов по диверсификации

Академия Ростеха запустила образовательную программу "Вектор" для сотрудников Госкорпорации, задействованных в развитии гражданских продуктовых направлений. Реализация проекта приведет к созданию кадрового актива, необходимого для конверсии предприятий ОПК и увеличения доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.

В проекте примут участие инженеры, конструкторы, руководители структурных подразделений по НИОКР, управленцы высшего звена и другие сотрудники Госкорпорации Ростех, которые обладают необходимыми управленческими и профессиональными качествами для развития производства гражданской продукции.

Участники программы "Вектор" получат новые знания и навыки в различных областях, сопутствующих производству гражданской продукции и развитию бизнеса. Базовую программу обучения смогут пройти 1,5 тысячи сотрудников Ростеха, отобранных в ходе онлайн-тестирования. По итогам базового обучения участники получат навыки формирования технологических проектов, узнают принципы бизнес-моделирования, научатся определять рыночные ниши, овладеют методами разработки и реализации стратегии коммерциализации результатов НИР и НИОКР.

К углубленному курсу будут допущены 500 человек, наиболее успешно прошедших тест по результатам базовой программы, а также онлайн-диагностику лидерских качеств. Они дополнительно получат углубленные знания по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, изучат ключевые маркетигонвые инструменты, научатся презентовать проект, в том числе потенциальным партнерам и инвесторам.

По результатам программы будут определены 100 лучших сотрудников, которые получат доступ к дополнительным программам развития и экспертной поддержке для запуска гражданских проектов.

"Ключевой составляющей успеха конверсии является кадровый потенциал предприятий. В фокусе нашего внимания сотрудники, способные генерировать идеи, создавать качественные и востребованные продукты, успешно продвигать их на гражданских рынках в условиях жесткой конкуренции. Мы разработали современную многоступенчатую программу отбора, тестирования и обучения перспективных специалистов, которые за счет полученных знаний станут технологическими лидерами на своих предприятиях", – комментирует исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

"Программа выстраивается не по традиционной модели поиска "перспективных" проектов, а вокруг конкретных сотрудников, имеющих высокий потенциал в сфере разработки, запуска и продвижения на рынки гражданских продуктов", – отметила генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова.

Прием заявок стартовал 6 августа на сайте rt-vector.ru и продлится до 23 сентября 2018 года.