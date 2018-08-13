Российский "Тор" вписался в ПВО НАТО

Россия предложит иностранным заказчикам новейший ЗРК (зенитный ракетный комплекс) "Тор-Э2", который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО, передает ТАСС сообщение "Рособоронэкспорта".

"Возможность интеграции ЗРК "Тор-Э2" в любую существующую систему ПВО заказчика, в том числе разработанную по стандартам НАТО, значительно повышает его экспортный потенциал. Для этого к батарее из четырех боевых машин комплекса может придаваться командный пункт, который осуществляет управление и координацию работы боевых машин "Тор" и взаимодействие с системой управления ПВО заказчика", — сказали в компании.

ЗРК "Тор-Э2" разработан и производится концерном "Алмаз — Антей". Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые, противорадиолокационные и другие управляемые ракеты, а также атакующие элементы высокоточного оружия, такие как планирующие и управляемые авиационные бомбы. Боекомплект одной машины составляет 16 ракет, что в два раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа "Тор".