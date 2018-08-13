Войти
13.08.2018
Lenta.ru

Российский "Тор" вписался в ПВО НАТО

164
0
0
ЗРК «Тор-М2Э»
ЗРК «Тор-М2Э».
Источник: http://sadko.biz/

Россия предложит иностранным заказчикам новейший ЗРК (зенитный ракетный комплекс) "Тор-Э2", который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО, передает ТАСС сообщение "Рособоронэкспорта".

"Возможность интеграции ЗРК "Тор-Э2" в любую существующую систему ПВО заказчика, в том числе разработанную по стандартам НАТО, значительно повышает его экспортный потенциал. Для этого к батарее из четырех боевых машин комплекса может придаваться командный пункт, который осуществляет управление и координацию работы боевых машин "Тор" и взаимодействие с системой управления ПВО заказчика", — сказали в компании.

ЗРК "Тор-Э2" разработан и производится концерном "Алмаз — Антей". Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые, противорадиолокационные и другие управляемые ракеты, а также атакующие элементы высокоточного оружия, такие как планирующие и управляемые авиационные бомбы. Боекомплект одной машины составляет 16 ракет, что в два раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа "Тор".

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
15.02.2018
Источник: РФ и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
11.05.2017
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"