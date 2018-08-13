Войти
13.08.2018
Lenta.ru

В России захотели американские сверхзвуковые технологии

222
0
-1
F-22 Raptor
Проявление эффекта Прандтля-Глоерта за истребителем F-22 Raptor.
Источник: ВВС США

США работают над несколькими перспективными технологиями, которые представляют интерес для российских военных, сообщил ТАСС заслуженный летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур.

"Вот американцы, например, уже используют плазму, у них есть гражданский проект", — сказал он.

Летчик-испытатель уточнил, что подразумевается "использование плазмы для сжигания скачков уплотнения" (ударных волн, возникающих при обтекании тела потоком жидкости или газа), которая "как бы коридор впереди самолета создает". По словам Квочура, таким образом "снижается лобовое сопротивление и, в частности, трение воздуха".

"Американцы начали. Они построили, точнее, начали строить проект пассажирского самолета, который мог бы летать со скоростью, скажем, 3700 километров в час, при этом расход топлива — как при полете на дозвуковой скорости, то есть в три-четыре раза меньше, чем при полете на сверхзвуке. Это дает и топливную эффективность, и дальность повышает. Еще важен вопрос звуковых ударов. Когда самолет летит на большой высоте, он тянет за собой своеобразный воздушный конус", — пояснил собеседник агентства.

Квочур добавил, что "есть еще кое-какая информация, что американцы занимаются вибрационным горением" (вид неустойчивого горения, характеризуемый автоколебаниями газа в камере сгорания двигателя).

"Но это такая тонкая вещь, с которой нужно очень аккуратно обращаться. Чтобы довести ее до безопасных режимов на пассажирских летательных аппаратах, думаю, пройдет еще долгое время. А для каких-то других целей создать опытные образцы, наверное, возможно. Но это сложные исследования, требуются технологии", — заключил эксперт.

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"