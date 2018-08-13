В России захотели американские сверхзвуковые технологии

США работают над несколькими перспективными технологиями, которые представляют интерес для российских военных, сообщил ТАСС заслуженный летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур.

"Вот американцы, например, уже используют плазму, у них есть гражданский проект", — сказал он.

Летчик-испытатель уточнил, что подразумевается "использование плазмы для сжигания скачков уплотнения" (ударных волн, возникающих при обтекании тела потоком жидкости или газа), которая "как бы коридор впереди самолета создает". По словам Квочура, таким образом "снижается лобовое сопротивление и, в частности, трение воздуха".

"Американцы начали. Они построили, точнее, начали строить проект пассажирского самолета, который мог бы летать со скоростью, скажем, 3700 километров в час, при этом расход топлива — как при полете на дозвуковой скорости, то есть в три-четыре раза меньше, чем при полете на сверхзвуке. Это дает и топливную эффективность, и дальность повышает. Еще важен вопрос звуковых ударов. Когда самолет летит на большой высоте, он тянет за собой своеобразный воздушный конус", — пояснил собеседник агентства.

Квочур добавил, что "есть еще кое-какая информация, что американцы занимаются вибрационным горением" (вид неустойчивого горения, характеризуемый автоколебаниями газа в камере сгорания двигателя).

"Но это такая тонкая вещь, с которой нужно очень аккуратно обращаться. Чтобы довести ее до безопасных режимов на пассажирских летательных аппаратах, думаю, пройдет еще долгое время. А для каких-то других целей создать опытные образцы, наверное, возможно. Но это сложные исследования, требуются технологии", — заключил эксперт.