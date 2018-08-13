Шойгу: армейские игры являются отличной площадкой для обсуждения ВТС России и Казахстана

Министр обороны РФ выразил надежду, что у России и Казахстана сохранятся "такие же деловые, дружеские, товарищеские отношения"

КУБИНКА /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Победы команд Казахстана на Армейских международных играх свидетельствуют о высоком уровне подготовки его военных, а эти соревнования служат отличной площадкой для обсуждения военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран. Об заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи со своим казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым.

"Очень неплохо сыграли ваши команды, очень достойно, во всяком случае, в призерах, если брать в целом, по отдельным видам вы занимаете первые места. Конечно, это говорит о том, что растет и оснащенность, и обученность, ну а самое главное, это то, что у нас с вами есть возможность обменяться мнениями по нашему военному, военно-техническому сотрудничеству", - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства поздравил своего коллегу с недавним назначением на должность и выразил надежду, что у России и Казахстана, как и прежде, сохранятся "такие же деловые, дружеские, товарищеские отношения".

"Безусловно, приятно, что первая ваша поездка - это поездка в Россию, на закрытие и финальный этап Армейских международных игр, которые стали уже знаковым событием в жизни армии и не только нашей", - подчеркнул он.

В свою очередь Ермекбаев подчеркнул, что Россия является "союзником, партнером номер один" для Казахстана, и пригласил Шойгу приехать с визитом в республику. "Мы рады тому, что у нас во всех сферах активно развивается сотрудничество. Вопрос военного и военно-технического сотрудничества немного знаком мне по предыдущей работе", - отметил он.

"Я думаю, у нас будет возможность обсудить, может быть, отдельно в ходе официального визита, - приглашаем вас совершить визит в Казахстан, или я совершу визит в Российскую Федерацию, - мы могли бы подробно об этом поговорить", - резюмировал глава оборонного ведомства Казахстана.