Самолеты Ту-95МС и Ту-22М3 впервые приняли участие в авиашоу на закрытии "Авиадартса"

Пролет самолетов Дальней авиации не был указан в программе конкурса

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО /Рязанская область/, 11 августа. / ТАСС/. Летчики Дальней авиации на Ту-95МС и Ту-22М3 впервые приняли участие в церемонии закрытия международного конкурса "Авиадартс". Как сообщили журналистам в пресс-центре конкурса, под Рязанью прошло авиашоу с участием пилотажных групп Воздушно-космических сил России.

"Пролет самолетов Дальней авиации не был указан в программе торжественных мероприятий. Два стратегических ракетоносца Ту-95 внезапно появились на горизонте и прошли над аэродромом на малой высоте. За ними проследовали дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые прошли клином в плотном строю", - рассказали в пресс-центре конкурса.

Также в авиашоу, посвященному закрытию международного конкурса "Авиадартс", выступили пилотажные группы на истребителях и вертолетах.

Асы в небе

Первыми в небо поднялись "Соколы России" из Липецкого авиацентра. Четверка сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С показали элементы ближнего воздушного боя, перестроения и фигуры высшего пилотажа на предельно малых высотах. Вслед за ними прошел показ летных возможностей боевого вертолета Ка-52

Продолжили тему армейской авиации летчики из Торжка - пилотажная группа "Беркуты", выступающая на боевых вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник". Среди элементов, продемонстрированных вертолетчиками были групповые построения ромб, стрела, роспуск, групповое маневрирование. Завершилось выступление "Беркутов" одиночным пилотажем с демонстрацией возможностей Ми-28Н.

Закрыли программу высшего пилотажа "Русские Витязи" на многофункциональных истребителях Су-30СМ. Летчики показали такие захватывающие элементы, как "зеркало", "колокол", проход на малых скоростях с выпуском шасси и посадочных огней. Завершился показ эффектным роспуском с отстрелом тепловых ловушек.

Торжественную церемонию закрытия посетили более пяти тысяч зрителей. Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимали участие летчики России, Китая, Белоруссии и Казахстана, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем было задействовано более 100 самолетов и вертолетов. Впервые конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" прошел в 2013 году в Воронежской области.