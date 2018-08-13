Войти
13.08.2018
ТАСС

Самолеты Ту-95МС и Ту-22М3 впервые приняли участие в авиашоу на закрытии "Авиадартса"

182
0
0
Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Пролет самолетов Дальней авиации не был указан в программе конкурса

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО /Рязанская область/, 11 августа. / ТАСС/. Летчики Дальней авиации на Ту-95МС и Ту-22М3 впервые приняли участие в церемонии закрытия международного конкурса "Авиадартс". Как сообщили журналистам в пресс-центре конкурса, под Рязанью прошло авиашоу с участием пилотажных групп Воздушно-космических сил России.

"Пролет самолетов Дальней авиации не был указан в программе торжественных мероприятий. Два стратегических ракетоносца Ту-95 внезапно появились на горизонте и прошли над аэродромом на малой высоте. За ними проследовали дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые прошли клином в плотном строю", - рассказали в пресс-центре конкурса.

Также в авиашоу, посвященному закрытию международного конкурса "Авиадартс", выступили пилотажные группы на истребителях и вертолетах.

Асы в небе

Первыми в небо поднялись "Соколы России" из Липецкого авиацентра. Четверка сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С показали элементы ближнего воздушного боя, перестроения и фигуры высшего пилотажа на предельно малых высотах. Вслед за ними прошел показ летных возможностей боевого вертолета Ка-52

Продолжили тему армейской авиации летчики из Торжка - пилотажная группа "Беркуты", выступающая на боевых вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник". Среди элементов, продемонстрированных вертолетчиками были групповые построения ромб, стрела, роспуск, групповое маневрирование. Завершилось выступление "Беркутов" одиночным пилотажем с демонстрацией возможностей Ми-28Н.

Закрыли программу высшего пилотажа "Русские Витязи" на многофункциональных истребителях Су-30СМ. Летчики показали такие захватывающие элементы, как "зеркало", "колокол", проход на малых скоростях с выпуском шасси и посадочных огней. Завершился показ эффектным роспуском с отстрелом тепловых ловушек.

Торжественную церемонию закрытия посетили более пяти тысяч зрителей. Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимали участие летчики России, Китая, Белоруссии и Казахстана, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем было задействовано более 100 самолетов и вертолетов. Впервые конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" прошел в 2013 году в Воронежской области.

12.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Су-30
Су-35С
Ту-22М
Ту-95
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
Похожие новости
13.08.2018
"Авиадартс-2018" завершился пилотажным шоу в Рязани
20.11.2013
Курсом здравого смысла
05.03.2018
Стартовал конкурс военных летчиков "Авиадартс-2018"
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"