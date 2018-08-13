Начальник Липецкого авиацентра назвал МиГ-31 "непревзойденным бойцом" авиации

Истребитель стал платформой для создания гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский перехватчик МиГ-31 обладает непревзойденными качествами и дает летчикам поистине "космические" возможности. Об этом журналистам в преддверии Дня Военно-воздушных сил России рассказал в субботу начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Самолет МиГ-31 - непревзойденный боец по своим характеристикам. Наше подразделение занимается исследованием его возможностей. Полеты подразумевают выход в стратосферу, это требует дополнительного оборудования, экипировки", - сказал он.

По словам генерала, летчики во время полета на МиГ-31, как космонавты, видят закругление горизонта, а их скорость - вдвое больше скорости звука.

Сушков отметил, что в Липецком авиацентре на этот типа самолета переучивают молодых летчиков, хотя он "позиционируется как самолет для опытных". "Однако мы имеем опыт подготовки выпускников училищ на МиГ-31 и сегодня практикуем это для молодежи", - добавил он.

МиГ-31 - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Именно этот самолет стал платформой для создания авиакомплекса "Кинжал", оснащенного гиперзвуковой ракетой. Новая машина получила название МиГ-31К.