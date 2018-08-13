На "Уралвагонзаводе" отметили рост мастерства российских участников "Танкового биатлона"

По мнению спецпредставителя по военно-техническому сотрудничеству корпорации, это результат возросшего внимания к организации боевой подготовки

АЛАБИНО /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Уровень подготовки экипажей России, участвующих в "Танковом биатлоне", возрос по сравнению с предыдущими годами, считает спецпредставитель по военно-техническому сотрудничеству корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Маслов.

"Прекрасно организованная олимпиада танковых подразделений. В ней с каждым годом становится больше участников, по сравнению с прошлыми годами вырос уровень подготовки российских экипажей. Они показывают превосходные результаты, это связано с тем, что в округах уделено большое внимание организации боевой подготовки", - сказал он журналистам.

Как отметил Маслов, то, что почти все страны выступают на российских танках Т-72, подтверждает надежность этих машин. "Уралвагонзавод" производит эти машины, приятно что они оказались стойкими. Это еще раз говорит о том, что танки могут быть использованы не только на поле боя", - добавил представитель предприятия.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.