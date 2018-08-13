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13.08.2018
ТАСС

Шойгу рассказал о росте объема продаж российского вооружения за последние три года

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Владимир Путин и Сергей Шойгу
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений Минобороны РФ. 28 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

По словам главы Минобороны, этот показатель растет примерно на 11% в год

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем продаж российского вооружения растет приблизительно на 11% в год последние три года, сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 1" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Не знаю, какая тут заслуга Армейских игр и наших форумов, которые мы проводим, выставок, салонов, за последние три года каждый год прирост [составляет] примерно 11% по продаже российского оружия", - сказал министр.

28 июля в подмосковном парке "Патриот" открылись IV Армейские международные игры. Закрывающиеся сегодня Игры проходили одновременно на 24 полигонах семи стран. Их программа включает 28 конкурсов, в соревнованиях в этом году принимали участие команды из 32 государств.

Глава Минобороны отметил, что соревнования привлекают большое количество представителей ВПК стран-участниц. "Даже там, где у нас соревновались просто тягачи, которые перевозят танки, было большое количество представителей промышленности, конструкторских бюро, я уже не говорю о тех [конкурсах], где такая сложная техника, как танки, самолеты, вертолеты", - сказал он.

11.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
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Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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