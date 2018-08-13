Шойгу рассказал о росте объема продаж российского вооружения за последние три года

По словам главы Минобороны, этот показатель растет примерно на 11% в год

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем продаж российского вооружения растет приблизительно на 11% в год последние три года, сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 1" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Не знаю, какая тут заслуга Армейских игр и наших форумов, которые мы проводим, выставок, салонов, за последние три года каждый год прирост [составляет] примерно 11% по продаже российского оружия", - сказал министр.

28 июля в подмосковном парке "Патриот" открылись IV Армейские международные игры. Закрывающиеся сегодня Игры проходили одновременно на 24 полигонах семи стран. Их программа включает 28 конкурсов, в соревнованиях в этом году принимали участие команды из 32 государств.

Глава Минобороны отметил, что соревнования привлекают большое количество представителей ВПК стран-участниц. "Даже там, где у нас соревновались просто тягачи, которые перевозят танки, было большое количество представителей промышленности, конструкторских бюро, я уже не говорю о тех [конкурсах], где такая сложная техника, как танки, самолеты, вертолеты", - сказал он.