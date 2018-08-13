Свыше десяти рекордов установили участники Армейских игр в 2018 году

Экипаж команды России на танке Т-72Б3 побил рекорд скорости, разогнавшись до 77 км/ч

КУБИНКА /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Более десяти рекордов установили команды на Армейских международных играх - 2018 (АрМИ-2018), сообщили журналистам в субботу в пресс-центре соревнований.

Как отмечается в сообщении, на конкурсе "Танковый биатлон" в ходе этапа "Индивидуальная гонка" экипаж команды России на танке Т-72Б3 установил рекорд скорости - 77 км/ч. На конкурсе "Суворовский натиск" установлен другой рекорд скорости - второй экипаж КНР занял первое место в индивидуальной гонке с результатом почти в 16 минут 53 секунды, улучшив результат прошлого года на 30 секунд.

Во время конкурса "Инженерная формула" пилоты сборной России впервые за время проведения Игр выполнили упражнения без единого штрафного балла, безупречно преодолев 12 препятствий. "Это позволило в 2,5 раза перевыполнить нормативы по боевой подготовке", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, команда Ирана в конкурсе "Глубина" набрала максимальное количество баллов - тысячу - в выполнении упражнений водной полосы препятствий, спасении на воде и оказании первой медпомощи утопающему.

Также команда Узбекистана в конкурсе "Отличники войсковой подготовки" выполнила норматив по надеванию противогаза в составе разведгруппы за 3,3 секунды, перекрыв действующий норматив в два раза.