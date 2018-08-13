Шойгу назвал завершившиеся Армейские международные игры праздником мирного оружия

Министр обороны поблагодарил всех участников состязаний и судей, "которые честно и справедливо в семи странах мира судили эти уникальные соревнования"

КУБИНКА /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал завершившиеся в субботу Армейские международные игры праздником мирного оружия и вручил Кубок абсолютным победителям игр - команде Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Думали ли мы, когда начинали и хотели показать всему миру, на что способны наши ребята, на что способны наши конструкторы, оборонная промышленность, что все это превратится в замечательный праздник мирного оружия. Конечно, не думали, но мечтали. Мечты сбываются", - сказал Шойгу, вручая трофей российским военным.

Он отметил, что десятки миллионов зрителей по всему миру смотрят на эту замечательную игру, на этих замечательных парней, которые показывают свое мастерство. "Смотрят и понимают - с этими ребятами лучше не связываться. Смотрят и понимают, что техника, на которой они воюют, совершенна и они владеют этой техникой в совершенстве", - подчеркнул глава Минобороны, добавив, что тысячи ребят, которые смотрят соревнования, приняли решение пойти по этому пути - надеть форму, освоить технику для того, чтобы и на всей планете, и в каждом доме был мир и спокойствие.

Шойгу поблагодарил всех участников состязаний, судей, "которые честно и справедливо в семи странах мира судили эти уникальные соревнования", а также зрителей и телезрителей. "Хотел бы сказать слова благодарности своим коллегам-министрам, которые нашли возможность приехать как на открытие этих Игр, так и на церемонию закрытия. И здесь нет ничего фальшивого и поддельного, здесь, действительно, искреннее желание сотрудничать, искренне дружить. Спасибо вам за это", - сказал Шойгу, назвав подошедшие к концу соревнования праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящих мужчин и объявив их закрытыми.

Завершилась церемония 15-минутным салютом.

IV Армейские международные игры стартовали 28 июля. В 28 конкурсах, которые прошли на территории семи государств, приняли участие 189 команд из 32 стран. Команда военнослужащих России в общей сложности завоевала 19 золотых, пять серебряных и две бронзовых медали.