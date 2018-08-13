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13.08.2018
ТАСС

Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС/

По словам главы Минобороны, она соответствует условиям сегодняшнего времени

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал совершенной военную технику, которая применяется Россией в сирийской кампании. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

"Я не могу не сказать о нашей оборонной промышленности, которая очень плотно работала с нами и продолжает работать, они дорабатывают технику, устраняют недостатки. Хочу сказать, что за это время [сирийской военной кампании России] многое устранено, и могу сказать, что наша сегодняшняя техника может с уверенностью носить наименование совершенной, совершенная техника, соответствующая условиям сегодняшнего времени, условиям ведения борьбы", - сказал он.

Шойгу, в частности, отметил, работу систем противовоздушной обороны российского производства. "Техника ПВО - я не знаю других примеров, когда большее количество крылатых ракет сбивалось при ударах".

"Если говорить про авиацию, большая часть, скажу так, две трети летного и технического состава, они прошли через боевую практику, имеет большую боевую практику. У нас появились молодые летчики, которые имеют по сто и больше боевых вылетов, и их много. Мы делали плановые ротации, с тем чтобы максимальное количество летного состава могло принимать участие в этой операции, в операции против международного терроризма. Но это касается и других родов войск", - сказал министр.

Сергей Шойгу отдельно отметил, что освобождение территории зоны деэскалации на юго-западе Сирии стало существенным и серьезным результатом. "Юго-западная зона деэскалации - это результат огромный работы дипломатов, в том числе военных, это результат работы с нашими коллегами из Израиля, из Иордании, ну и, конечно, из Соединенных Штатов. Я не буду этого скрывать, для всего региона это, пожалуй, если не знаковая победа, то очень и очень существенный и серьезный результат", - выразил мнение глава Минобороны.

Министр добавил, что для этого понадобилась "очень точечная, очень профессиональная работа и авиации, и артиллерии, поскольку это узел, [где сходятся] границы Израиля и Иордании, нельзя было там ошибаться". "Поэтому это такая большая победа и серьезный успех, который позволяет говорить, что еще в одном районе - очень важном - может начаться и началось восстановление мирной жизни", - заявил он.

Шойгу отметил, что работа по возвращению беженцев является одной из важнейших задач для России. В частности, министр отметил, что "в районы вокруг Дамаска, в Восточную Гуту, Ярмук уже вернулось больше 300 тысяч сирийцев". "Представить себе такое даже год назад было сложно", - подчеркнул глава ведомства.

Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

11.08.2018
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принадлежат ТАСС
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