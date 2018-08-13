Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания

Командующий ВВС Андрей Юдин рассказал, что в войска планово поступает новая авиатехника, а обучение летчиков идет опережающими темпами

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военные летчики отмечают в воскресенье, 12 августа, профессиональный праздник - 106-летие со дня создания Военно-воздушных сил России.

Как рассказал командующий Военно-воздушными силами, замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, Россия вкладывает в развитие ВВС большие ресурсы, что позволяет этому передовому виду Вооруженных сил выполнять любые задачи, поставленные Родиной.

"Государство делает для Воздушно-космических сил и, в частности, для Военно-воздушных сил очень многое. Мы получаем новую авиационную технику, высокоточные авиационные средства поражения, которые позволяют нам успешно выполнять все поставленные государством задачи, в том числе - по борьбе с терроризмом", - сказал он.

Новые горизонты

Юдин отметил, что новая авиатехника планово поступает в войска, а обучение летчиков идет опережающими темпами.

Он напомнил, что каждый год ВВС как составная часть Воздушно-космических сил получают более сотни новых самолетов и вертолетов.

В следующем году в войска серийно начнет поступать истребитель пятого поколения Су-57, который первыми получат специалисты Липецкого авиацентра.

Налет летчиков увеличивается с каждым годом, отметил Юдин.

Растет оснащенность аэродромной сети и инженерно-технических служб, без которых каждый вылет был бы попросту невозможен.

Высший пилотаж

Особое место в Военно-воздушных силах России занимают пилотажные группы - единственные в своем роде, обладающие неповторимым стилем и мастерством.

"Стрижи" выполняют пилотаж на легких истребителях МиГ-29, "Русские витязи" - на тяжелых Су-30СМ. Обе эти группы являются визитной карточной российских Воздушно-космических сил и базируются в подмосковной Кубинке.

Есть в нашей стране и две "неофициальные" авиагруппы: "Соколы России" на Су-30СМ и Су-35С, набранные из лучших асов Липецкого авиацентра, и единственная в России авиагруппа "Беркуты", выступающая на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".

Российские летчики показывают высший пилотаж исключительно на строевой технике, которая не дорабатывалась по каким-то особым меркам. У "Стрижей" и "Витязей" самолеты лишь носят узнаваемую яркую раскраску.

История праздника

Военная авиация России была создана 12 августа 1912 года. В тот день приказом военного ведомства был введен в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба.

Отечественные ВВС были задействованы во всех войнах и конфликтах, в которых участвовал Советский Союз и позднее Россия. Именно военные летчики стали первыми из тех, кто был удостоен звания Героя Советского Союза - высшей степени отличия СССР.

Решение о праздновании Дня ВВС было принято президентом РФ 29 августа 1997 года.