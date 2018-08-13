Шойгу предостерег ФРГ от диалога с Россией с позиции силы

Министр обороны также призвал главу военного ведомства Германии обратиться к истории и узнать "у дедушек", каково это - разговаривать с Москвой с позиции силы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. РФ готова для нормального сотрудничества, но не для отношений с ней с позиции силы. Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Так он прокомментировал высказывания главы оборонного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она заявила, что с Москвой нужно вести диалог "с позиции силы".

Шойгу призвал обратиться к истории. "И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить, выступать", - добавил министр, отметив, что не будет говорить "жестче, грубее".

"Что же касается разговоров с позиции силы, опять же - вернитесь в историю. Если сами не читаете - спросите у дедушек, каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", - отметил Шойгу.

В апреле Урсула фон дер Ляйен говорила, в частности, о необходимости сохранения антиросийских санкций. Также она отметила, что "важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой".