Войти
13.08.2018
ТАСС

Шойгу предостерег ФРГ от диалога с Россией с позиции силы

239
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Министр обороны также призвал главу военного ведомства Германии обратиться к истории и узнать "у дедушек", каково это - разговаривать с Москвой с позиции силы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. РФ готова для нормального сотрудничества, но не для отношений с ней с позиции силы. Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Так он прокомментировал высказывания главы оборонного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она заявила, что с Москвой нужно вести диалог "с позиции силы". 

Шойгу призвал обратиться к истории. "И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить, выступать", - добавил министр, отметив, что не будет говорить "жестче, грубее". 

"Что же касается разговоров с позиции силы, опять же - вернитесь в историю. Если сами не читаете - спросите у дедушек, каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", - отметил Шойгу. 

В апреле Урсула фон дер Ляйен говорила, в частности, о необходимости сохранения антиросийских санкций. Также она отметила, что "важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой".

12.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
13.08.2018
Шойгу: армейские игры являются отличной площадкой для обсуждения ВТС России и Казахстана
13.08.2018
Шойгу рассказал о росте объема продаж российского вооружения за последние три года
13.08.2018
Шойгу назвал завершившиеся Армейские международные игры праздником мирного оружия
13.08.2018
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
10.08.2018
Грузинский урок российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"