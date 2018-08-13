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13.08.2018
ТАСС

Модернизированные штурмовики Су-25 пополнят российскую авиабазу в Киргизии

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Модернизированные штурмовики Су-25СМ
Модернизированные штурмовики Су-25СМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, самолеты поступят на авиабазу Кант до конца этого года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Модернизированные штурмовики Су-25СМ до конца 2018 года поступят на вооружение российской авиационной базы Кант, дислоцированной на территории Республики Киргизия. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Планируется, что до конца текущего года на авиабазу Кант поступят новые модернизированные штурмовики Су-25СМ", - сказали в пресс-службе.

Военные летчики отмечают в воскресенье профессиональный праздник - 106-летие со дня создания Военно-воздушных сил России.

С октября 2003 года на территории Киргизии расположена российская авиабаза Кант, которая дислоцируется в пригороде Бишкека. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа, но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Авиабаза в Челябинской области

Кроме того, в сентябре на авиабазу Шагол в Челябинской области прибудут многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, которые впервые переданы на вооружение ЦВО.

"В течение последних лет наращивается техническая составляющая 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. До окончания текущего года планируется завершить перевооружение одной эскадрильи смешанного авиационного полка на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. В начале сентября первые самолеты данного типа перелетят из липецкого центра на аэродром базирования в Челябинскую область", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ЦВО сформирована первая эскадрилья Су-34, по гособоронзаказу были переданы 10 новых бомбардировщиков. Пилоты и техника находятся на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке, где летчики изучают технологическую базу Су-34 и особенности техники пилотирования.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью в любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.

Переформирование авиабазы в Свердловской области

В пресс-службе также сообщили, что военные летчики в Свердловской области до конца 2018 года впервые получат на вооружение ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил". 

"Авиационная база, дислоцированная в Свердловской области, к 1 декабря 2018 года будет переформирована в бригаду армейской авиации. На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил". Планируется, что там будет создана эскадрилья данной авиатехники. На данный момент авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетом Ми-8 МТВ-5", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что также до конца года авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Новосибирской области, будет переформирована в отдельный вертолетный полк. "С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской и Челябинской областях поступили 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса", - уточнили в пресс-службе.

Ми-24 - ударный вертолет, разработанный в ОКБ М. Л. Миля. Серийный выпуск начался в 1971 году. Предназначен для переброски подразделений сухопутных войск и огневой поддержки на поле боя. Вертолет также способен забрасывать в тыл противника небольшие десантные подразделения, осуществлять эвакуацию с поля боя, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой.

 

12.08.2018
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принадлежат ТАСС
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