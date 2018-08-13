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13.08.2018
Lenta.ru

Казахстан разъяснил слухи о военных базах США на Каспии

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Казахстанские военнослужащие
Казахстанские военнослужащие во время учений "Боевое братство — 2017".
Источник: © Нозим Каландаров/ТАСС

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов прокомментировал расширение сотрудничества с США и информацию о появлении американских военных объектов на территории своей страны. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. (...) Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — заявил дипломат.

По его словам, принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих обеим сторонам, закреплен в соответствующей конвенции, которая, как ожидается, будет подписана 12 августа в казахстанском Актау.

Абдрахманов подчеркнул, что транзит подобных американских грузов в 2010-2015 годах осуществляла и Россия совместно с Казахстаном и Узбекистаном. "Казахстанско-американское соглашение об обеспечении указанного коммерческого жлезнодорожного транзита через территорию РК, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском соглашении", — сказал он.

В апреле в посольстве Казахстана в России уже комментировали слухи о размещении военных баз США на Каспии, появившиеся на российских интернет-ресурсах. Как передавало издание Tengrinews, поводом стало внесение изменений в двустороннее казахстанско-американское соглашение от 2010 года. Изменения заключались во включении портов Актау и Курык в маршрут транзита, что позволяет осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан через Каспийское море.

11.08.2018
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