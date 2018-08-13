ВМС НОАК приняли на вооружение первый полк УТС JL-10H

ЦАМТО, 10 августа. Военно-морские силы НОАК приняли на вооружение первый полк сверхзвуковых учебно-тренировочных самолетов углубленной летной подготовки / учебно-боевых самолетов JL-10H.

Согласно размещенному 3 августа на ресурсе WeChat сообщению, церемония принятия партии JL-10H на вооружение состоялась в основанном в 2017 году Университете морской авиации НОАК (People’s Liberation Army Naval Aeronautical University), расположенном недалеко от города Яньтай в провинции Шаньдун. Судя по сопутствующим фото, на вооружении авиаполка на начальном этапе будет состоять 12 единиц JL-10H.

Впервые продемонстрированный в сентябре 2017 года, JL-10H дополнит принятые на вооружение ВМС НОАК в 2014 году однодвигательные УТС JL-9A/JL-9H производства Guizhou Aircraft Corporation (GAC).

JL-10H является морской версией УТС углубленной летной подготовки JL-10A/L-15A и отличается от JL-9A/JL-9H тем, что оснащен двумя турбовентиляторными двигателями, которые, вероятно, не оснащены форсажными камерами.

Оба морских УТС оборудованы усовершенствованными кабинами со встроенными средствами моделирования, которые позволяют ускорить переход пилотов на истребители четвертого поколения, включая J-10A, J-11B и J-15. Тем не менее, эти УТС не оснащены тормозным гаком для поддержки обучения посадке на борт авианосца.

По оценкам, в перспективе ВМС НОАК может потребоваться до 400 пилотов для укомплектования экипажей самолетов, которые будут размещены на борту четырех авианосцев. Пока неясно, какой УТС ВМС НОАК выберут для подготовки пилотов авиакрыла авианосцев. Китайские источники предполагают, что им станет перспективная версия JL-10H, которая, вероятно, будет оснащена двигателем с форсажной камерой и тормозным гаком.

JL-10H не требует большого перепроектирования для обеспечения выполнения посадок на палубу, а два двигателя повышают безопасность эксплуатации. Для поддержки взлета с помощью катапульты и посадки на аэрофинишер потребуется модифицировать и усилить шасси.