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13.08.2018
ЦАМТО

Очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в АО "Авиастар-СП", передан под покраску

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Самолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 10 августа. АО "Авиастар-СП" передало очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А (0109) на покраску в АО "Спектр-Авиа". Воздушное судно построено на Ульяновском самолетостроительном предприятии в рамках контракта с Министерством обороны России.

Специалисты "Авиастара" завершили полный комплекс работ по производству ВС, монтажу систем и оборудования, установке современной авионики. По завершении окрасочных работ самолет оттранспортируют в производство окончательной сборки для выполнения предъявительских работ и последующей передачи на летно-испытательный комплекс.

После проведения этапа наземных отработок и летных испытаний Ил-76МД-90А будет передан заказчику. В целом в этом году планируется передать в эксплуатацию три воздушных судна второго поколения.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик – ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина".

Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна, сообщает пресс-служба АО "Авиастар-СП".

10.08.2018
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