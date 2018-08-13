Компания Boeing начала сборку первого истребителя F-15QA для ВВС Катара

Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA.

ЦАМТО, 10 августа. Компания Boeing приступила к производству первого из 36 заказанных истребителей F-15QA (Qatar Advanced) "Игл" в рамках подписанного в декабре 2017 года с Минобороны Катара контракта.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Министерство обороны Катара сообщило о начале практической реализации соглашения в Twitter 3 августа. Представители военного ведомства ближневосточного государства приняли участие в церемонии запуска производства на предприятии в Сент-Луисе (шт.Миссури).

Министерство обороны и Boeing не раскрывают сроки поставки, однако ранее сообщалось, что соглашение будет выполнено до конца 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя (Khalid bin Mohammed Al Attiyah) 14 июня 2017 года подписали предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA (Qatar Advanced) для катарских ВВС. Общая стоимость поставки оценивалась в 12 млрд. долл.

Ранее, в ноябре 2016 года, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом вооружений, услуг обучения и материально-технического обеспечения. Общая стоимость продажи оценивалась в 21,1 млрд. долл.

В декабре 2017 года с компанией Boeing был заключен первый контракт стоимостью 6,173 млрд. долл., предусматривающий поставку ВВС Катара в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 новых самолетов в конфигурации F-15QA.

F-15QA "Эдванд Игл" – последняя версия разработанного Boeing самолета, которая также была заказана Саудовской Аравией под обозначением F-15SA. Самолет этой версии оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), улучшенными средствами отображения информации в кабине (Катар стал первым заказчиком этого варианта), электродистанционной системой управления, РЛС с АФАР AN/APG-82(V)1 или APG-63(V)3, двигателями General Electric GE F-110-129, цифровыми нашлемными системами целеуказиния в обеих кабинах, цифровой системой РЭБ.

Контракт с Катаром позволит компании Boeing продлить работу сборочной линии F-15 до конца 2022 года. В настоящее время сборка ведется с темпом 1,25 самолета в месяц, но Boeing имеет возможность увеличить темп производства при наличии дополнительных заказов.