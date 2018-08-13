Войти
13.08.2018
ЦАМТО

Балтийский завод приступил к завершающему этапу окраски надстройки головного универсального атомного ледокола "Арктика"

182
0
0
Ледокол проекта 22220 «Арктика»
Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».
Источник: ТАСС/Руслан Шамуков

ЦАМТО, 10 августа. АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступило к завершающему этапу окраски надстройки головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220.

Работы планируется завершить в третьем квартале текущего года. Окраска надстройки будет выполнена в цветах российского триколора.

Перед началом работ были смонтированы технологические укрытия (леса), а поверхность надстройки полностью обработана и подготовлена к окраске. Специальное лакокрасочное покрытие (грунтовка) уже нанесено на все конструкции наружной части надстройки. Суммарная площадь окраски, куда входят надстройка, мачта, дымовая труба и другие элементы атомохода – более 11300 кв. м.

Кроме того, в четырех лифтовых шахтах атомного ледокола ведется монтаж и наладочные работы оборудования лифтов, которые планируется завершить также в третьем квартале 2018 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
Арктика
Похожие новости
02.07.2018
Элементы защиты атомного реактора погружены на строящийся ледокол "Урал" в Петербурге
29.06.2018
На Балтийском заводе испытали баки реакторов ледокола "Сибирь"
21.06.2018
Межведомственная рабочая группа во главе с Юрием Борисовым посетила Балтийский завод
17.05.2018
На ледокол "Арктика" загрузили турбогенератор левого борта
07.05.2018
Балтийский завод начал швартовые испытания нового ледокола "Арктика"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"