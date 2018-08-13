Балтийский завод приступил к завершающему этапу окраски надстройки головного универсального атомного ледокола "Арктика"

ЦАМТО, 10 августа. АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступило к завершающему этапу окраски надстройки головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220.

Работы планируется завершить в третьем квартале текущего года. Окраска надстройки будет выполнена в цветах российского триколора.

Перед началом работ были смонтированы технологические укрытия (леса), а поверхность надстройки полностью обработана и подготовлена к окраске. Специальное лакокрасочное покрытие (грунтовка) уже нанесено на все конструкции наружной части надстройки. Суммарная площадь окраски, куда входят надстройка, мачта, дымовая труба и другие элементы атомохода – более 11300 кв. м.

Кроме того, в четырех лифтовых шахтах атомного ледокола ведется монтаж и наладочные работы оборудования лифтов, которые планируется завершить также в третьем квартале 2018 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".