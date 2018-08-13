Минобороны Болгарии сообщило о планах приобретения бронетехники для Сухопутных войск страны

Предлагаемый болгарской армии вариант бронетранспортера General Dynamics European Land Systems - Mowag Piranha V с израильским необитаемым боевым модулем Elbit Systems UT30MK2 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK Bushmaster Mk 44 в экспозиции выставки HEMUS-2018. Пловдив, май 2018 года.

ЦАМТО, 10 августа. Министерство обороны Болгарии разместило информацию о проекте закупки 150 боевых бронированных машин для Сухопутных войск. Ранее 17-страничный документ был одобрен Советом министров Болгарии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, стоимость проекта модернизации вооружений СВ Болгарии оценивается в 1,224 млрд. левов (722 млн. долл.), из которых 810 млн. левов выделяется на приобретение не менее 90 боевых бронированных машин и 414 млн. левов на поставку 60 специальных и вспомогательных машин. Кроме того, планируется направить 40 млн. левов на приобретения соответствующего оборудования, документации, обучение личного состава, тренажеров, автоматизированной системы управления огнем батареи самоходных минометов и соответствующих информационно-коммуникационных систем.

Бронетехника будет поставлена для оснащения трех батальонных боевых групп с гибкой структурой, которая обеспечит возможность проведения полного спектра боевых и миротворческих операций на территории страны и за рубежом под эгидой НАТО.

Для реализации проекта в период 2018-2024 гг. будет выделяться по 100 млн. левов в год, в 2024-2025 гг. – по 150 млн. левов в год, в 2027 году – 180 млн. левов, в 2028 году – 174 млн. левов, в 2029 году – 110 млн. левов.

Поставка специальных машин запланирована на 2019-2026 гг., а 90 боевых бронированных машин – в период до 2024 года.

Проект предусматривает, что 1-я батальонная боевая группа будет полностью оснащена ББМ в 2020 году, 2-я – в 2022 году, а 3-я – в 2024 году. Поставку специальных и вспомогательных машин и соответствующего оборудования для всех трех групп планируется завершить в 2026 году.

Предполагается, что контракт на поставку бронетехники СВ Болгарии станет предметом жесткой конкуренции со стороны ведущих мировых производителей, включая General Dynamics European Land Systems-Mowag, Nexter, Patria, Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Textron Marine & Land Systems, Leonardo, Otokar и FNSS.