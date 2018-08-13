ВКС России пополняется новейшей боевой техникой

Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".

ЦАМТО, 10 августа. В интересах ВКС России во втором квартале текущего года от предприятий промышленности принято более 30 новых и отремонтированных самолетов, 5 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, а также зенитную ракетную систему С-300, прошедшую ремонт.

Кроме того, Воздушно-космические войска получили 36 новых и 9 модернизированных радиолокационных станций кругового обзора "Каста 2-2" и более 30 тыс. авиационных средств поражения.

Радиолокационные станции усилили боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделениями радиотехнических войск. Они обеспечивают обнаружение самолетов, вертолетов, ракет, а также объектов, летящих на малых и предельно малых высотах.

До конца года в рамках выполнения гособоронзаказа в ВКС РФ поступят на вооружение еще семь самолетов Су-35С, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.