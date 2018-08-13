ВКС России пополняется новейшей боевой техникой
ЦАМТО, 10 августа. В интересах ВКС России во втором квартале текущего года от предприятий промышленности принято более 30 новых и отремонтированных самолетов, 5 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, а также зенитную ракетную систему С-300, прошедшую ремонт.
Кроме того, Воздушно-космические войска получили 36 новых и 9 модернизированных радиолокационных станций кругового обзора "Каста 2-2" и более 30 тыс. авиационных средств поражения.
Радиолокационные станции усилили боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделениями радиотехнических войск. Они обеспечивают обнаружение самолетов, вертолетов, ракет, а также объектов, летящих на малых и предельно малых высотах.
До конца года в рамках выполнения гособоронзаказа в ВКС РФ поступят на вооружение еще семь самолетов Су-35С, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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