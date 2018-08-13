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13.08.2018
ИноСМИ

Россия больше не в состоянии применять силу против Японии?

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Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Япония послала России прямое предупреждение, Путин погубит всю страну!

Япония - это страна, у которой амбиций больше, чем у большинства других стран на этой планете. Порой аппетиты Японии превышают даже американские. Нынешние цели Японии по-прежнему заключаются в приобретении новых территорий посредством ведения войн, в конце концов, Япония - это островное государство. С тех пор, как Синдзо Абэ вступил в должность премьер-министра, японские притязания еще более разрослись. Абэ заявил, что под его руководством: во-первых, экономика страны восстановится, а военная сфера будет активно развиваться, во-вторых, Япония совершенно точно вернет себе свои "северные территории".

В экономической сфере Япония в основном находилась под влиянием США. Но Соединенные Штаты проявили уже достаточно великодушия и, по меньшей мере, позволили Японии поддерживать стабильный рост внутренней экономики. Следует иметь в виду, что в одно время в прошлом Японии даже удалось захватить более 70% американского рынка. Тогда Соединенные Штаты решили, что так больше не может продолжаться и начали применять некоторые санкции по отношению к Японии. В результате уровень развития японской экономики достиг сегодняшних размеров, и ей остаётся только поддерживать сложившийся статус-кво.

Поскольку Япония входит в список стран, потерпевших поражение во Второй мировой войне, в ООН в свое время было установлено правило, по которому Японии запрещалось иметь собственные вооруженные силы. Тем не менее, Япония все же сформировала свои "силы самообороны". И хотя формально они носят название сил самообороны, фактически это полноценные вооруженные силы Японии. Япония долгое время использовала некоторые аргументы для тайного развития своего военного сектора. В настоящее время Япония уже обладает четырьмя авианосцами - нисколько не преувеличивая, можно с уверенностью заявить, что по военной мощи Япония входит в пятерку самых сильных стран мира. Неприметная Япония все это время беспрерывно укрепляла свою военную мощь!

Советский Союз получил контроль над Южными Курильскими островами в результате Второй мировой войны. В конце концов, Япония уступила контроль над островами Советскому Союзу в качестве компенсации за войну. По логике вещей, после распада СССР эти острова, очевидно, должны были перейти под контроль Российской Федерации. Однако японская сторона не признает этого факта и все эти годы желает вернуть "северные территории" в свой состав. Но Япония не стремится вступать в вооруженный конфликт с окрепшими российскими вооруженными силами.

Вслед за вступлением Синдзо Абэ в должность премьер-министра и после многочисленных безуспешных переговоров по спорным островам, Япония неожиданно сделала предупреждение: если она однажды начнет войну с Россией, Путин погубит всю Россию. В течение долгого времени и до наших дней Япония находится под покровительством США, поэтому Россия не в состоянии дать отпор Японии. Добавив к этому ситуацию вокруг Сирии и проблему стагнации российской экономики, становится очевидно, что положение дел в России сегодня действительно сложилось не лучшим образом.


Юй Гэшо Цзюньши (宇哥说军事)

Eastday.com, Китай

10.08.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Япония
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Авианосец
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