Инновационное оружие или подкрашенный хлам

Что покажут на военном параде в День независимости Украины.

Сразу несколько образцов новейшей военной техники продемонстрируют на военном параде в честь Дня независимости 24 августа. Министр обороны Степан Полторак уже заявил, что новая техника обязательно пройдет по Крещатику, но пока не назвал конкретно названия и типы нового вооружения. Видимо на параде украинцы смогут увидеть образцы, чьи испытания недавно завершили или должны завершить накануне парада. Однако едва ли эти образцы потрясут кого-то в Украине или за ее пределами - ничего революционного не покажут, потому что по-настоящему современное оружие.

Судя по всему, в Минобороны украинцам не врут, и по Киеву действительно проедет новая техника. Правда, ничего революционного или высокотехнологичного не покажут, разве что системы борьбы с беспилотниками украинского производства, которые неожиданно оказались дешевле и точнее британских и военную роботехнику.

В целом же по-настоящему современное оружие просто не разрабатывается в Украине, а нынешнему президенту необходима картинка во время последнего парада под его командованием перед выборами. Поэтому, 24 августа будет сделано все, чтобы продемонстрировать то, как при Порошенко удалось восстановить украинскую армию и перезапустить военно-промышленный комплекс, отвечающий за новое вооружение. "Вести" узнали, какие именно образцы могут появиться на Крещатике 24 августа, каковы его особенности, как оно поможет украинским военным и актуально ли оно на сегодня.

САУ "Богдана"

Самоходная артиллерийская установка начала проходить испытания летом и вскоре будет принято решения о том, поставят ли ее на вооружение. Это 155 мм орудие. Такой калибр - это уже "натовский" стандарт (ВСУ сейчас используют "советский калибр" в 152-мм).

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть установка. Военные эксперты уже предполагают, что это может быть сочетание боевой части от польской САУ "Краб" и основы одного из украинских танков, или самоходка на основе словацкой колесной гаубицы Zuzana.

Противотанковые ракеты

КБ "ЛУЧ" пару недель назад успешно выполнило приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет. Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, что уже готова к передаче в Вооруженные Силы и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.

"Расчеты комплексов "Корсар" и "Стугна-П" успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, что уже в ближайшие время усилят подразделения Вооруженных сил Украины", - сообщают в КБ. Судя по видео, ракеты могут поражать цель на расстоянии больше трех километров.

Средства против беспилотников

Презентация средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) отечественного и зарубежного производства проходила на территории полигона МВД Украины. По итогам заместитель председателя правления компании "Укрспецтехника" Михаил Прохоренко заявил, что по результатам испытания МВД Украины, специалисты пришли к выводу, что украинские средства РЭБ с БЛА является лучше британских.

Наличие мониторинга частотного диапазона позволило отечественным комплексам борьбы с БПЛА выявлять их еще на этапе предстартовой подготовки и формировать препятствия в необходимых диапазонах. Представленный дорогой комплекс Великобритании, отдавая ему должное, выглядел презентабельно, но увы, не справился с поставленной задачей и показал свою несостоятельность в борьбе с БПЛА поля боя и тактического звена. Его возможность ограничилась способностью нейтрализации коммерческих дронов на расстоянии 500-600 м.

Роботехника

В Государственном научно-испытательном центре ВСУ испытывают роботизированного наблюдательно-огневой комплекс (РСВК) разработанного отечественной компанией. По словам военного эксперта Сергея Згурца, этот образец может выполнять как военные задачи, так и транспортировать груз, боеприпасы, имущество.

Парад в честь Дня независимости в Киеве. Источник: Пресс-служба президента Украины

Платформа весит 450 кг, длина - 2 метра, ширины - 125 см, а высота - 70 см. Это электрическая платформа, которая может ездить со скоростью около 7 км/час. Запас хода - до 20 км, в зависимости от поверхности передвижения. Выносной пульт размещается на автомобиле или в защищенном месте. Руководят ею с помощью защищенного цифрового канала. Дальность управления - до 2км на открытой местности, а в городе - до 300 метров.

Миномет УПИК-82а

Уже завершились государственные испытания украинской 82-миллиметрового миномета УПИК-82а. Образец вооружения проверяли на соответствие тактико-технических характеристик, заявленных производителем, о чем сообщала "Народная армия".

Реализация проекта, которая длилась три года, совершила отечественная частная компания "Украинская бронетехника" в сотрудничестве со специалистами ООО "Мелитопольский завод автотракторных запчастей" и Государственного научно-испытательного центра ВС Украины.

Один из инициаторов создания миномета генерал-майор запаса Евгений Замотаев рассказал, что благодаря применению новых современных сплавов и композиционных материалов при изготовлении как минометного ствола, так и опорной плиты, а также автоматизации и оцифровке системы управления огнем, удалось достичь преимущества над советским аналогом 2Б14 "Поднос".

Опорная плита изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, поэтому она существенно легче, и для изменения сектора стрельбы не нужно выкапывать плиту, чтобы развернуть миномет в нужном направлении. Новую технологию применили и при изготовлении ствола - его прокатывали, постепенно наслаивая металл, а не обрабатывали заготовку, как у советского аналога. Это существенно увеличило живучесть ствола, который во время государственных испытаний выдержал более 10000 выстрелов, тогда как в применяемых в настоящее время в ВСУ аналогах этот показатель вдвое меньше.

БТР-60 МК

Частная компания «КОРТ» представила БТР-60 МК — модернизированный вариант советского бронетранспортера БТР-60ПБ, который находится на вооружении Вооруженных Сил Украины. При модернизации бронетранспортера БТР-60 выполняются следующие работы:

морально устаревшие бензиновые двигатели ГАЗ заменяются на современные дизельные двигатели в исполнении «military» (повышаются удельная мощность и крутящий момент, растет максимальная скорость движения, возрастает надежность машины)

усовершенствованы тормоза

люки расширены в соответствии с современными параметров экипировки бойца, обеспечивают ускорение высадки и посадки десанта

БТР оборудованы современными средствами наблюдения, радиосвязи и навигации.

Командно-штабная машина

Национальная гвардия Украины будет применять командно-штабную машину КШМ Р-04К, разработанную на базе бронированного автомобиля «Козак» компанией НПО «Практика».

Бронеавтомобиль оборудован новейшими средствами связи — трансивером «Vertex Standard», коротковолновыми цифровыми радиостанциями и ретранслятором «Motorola», спутниковыми средствами связи на базе телекоммуникационного узла «Cisco» и многодиапазонными радиостанциями «Harris».

«В любой момент экипаж командно-штабной машины способен организовать доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационных сетей подразделений министерства внутренних дел и Вооруженных Сил Украины, привлеченных к проведению операции, на расстоянии около 400 километров по закодированном канала», — рассказывает нам командир КШМ.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан»

Это мобильная система, которая способна поражать наземные цели на расстоянии до нескольких километров. Масса комплекса 21 тонна, ракету может запускать каждые 2 или 20 минут. Он может выпускать одноступенчатую баллистическую с ГЧ обычного снаряжения, зенитную и противокорабельную. Максимальная дальность стрельбы — до 480 км, а вероятность поражения — 87%.

Комплекс «Ольха»

Это модернизация старой советской реактивной системы залпового огня «Смерч». Через несколько дней после демонстрации украинской крылатой ракеты секретарь Совбеза Александр Турчинов анонсировал проведение в марте тестирования ракетного комплекса «Ольха» — другой разработки ГКБ «Луч».

Это аналог советской и российской системы залпового огня «Смерч». Ее дальность действия до 120 км (у «Смерча» максимальная дальность — 90 км), пусковая установка содержит по 12 ракет. Каждую ракету можно будет наводить на отдельную цель, а полет будет управляемым.

Как отмечают профильные издания, коррекция полета будет происходить не по GPS, сигналы которой могут быть погашены, а с помощью импульсных двигателей. Именно управляемость ракет считается существенным преимуществом «Ольхи» над «Смерчем», чья точность огня — довольно низкая, и, как и у «Градов», компенсируется значительной площадью поражения.

«Верба»

Реактивная система залпового огня на базе автомобиля КрАЗ-6322 и боевой части БМ-21 «Град». Она разработана Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова. Первый опытный образец ценой 8 миллионов гривен был представлен в декабре 2015 года. По планам Минобороны испытания должны были уже быть завершены.

Вместо инноваций — покрашенная техника

Военный эксперт Игорь Козий рассказал «Вестям», что новой украинской технике пока далеко до стандартов НАТО. «Сказать, что это современное оружие я не могу. Современное оружие построено на абсолютно других принципах. Калибр на «Богдане» такой же, как в НАТО, но главное — не пушка, а снаряды к ней. Есть ли они у нас в достаточном количестве?

В Европе в тренде сейчас электромагнитное оружие, лазерное. Сейчас это все называется «оружие направленной энергии». Оно на расстоянии 2 км уничтожает легкие катера, останавливая энергоотсек. Это оружие уже устанавливают на авиацию, могут устанавливать ее даже в космосе. Нам же нужно ввязываться в единую систему определение цели, передачи данных через соответствующий спутник на способ уничтожения. А нам покажут покрашенную технику. Я не против, пусть посмотрят, на что мы тратим деньги. Мы уже много раз слышали о том, что у нас новейшая суперсовременное оружие, но на практике не показывают ничего действительно инновационного», — говорит Козий.

В пятницу, 3 августа, в Киеве, на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова прошла первая совместная тренировка Национальной гвардии и других силовых структур Украины по подготовке к военному параду в День Независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в фейсбуке.

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