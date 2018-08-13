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13.08.2018
ТАСС

Рогозин уточнил сроки старта российской лунной программы

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Она начнется с 2021 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу сообщил, что российская лунная программа стартует в 2021 году. Об этом он написал в своем Twitter.

"НПО Лавочкина - ведущий разработчик лунной программы России, которая начнется с 2021 года", - написал он, комментируя назначение Владимира Колмыкова гендиректором этого предприятия.




Ранее замглавы госкорпорации Михаил Хайлов сообщал, что первую миссию российской лунной программы "Луна-Глоб" планируется запустить ориентировочно в 2020-2021 годах. Цель проекта - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского.

10.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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