Рогозин уточнил сроки старта российской лунной программы

Она начнется с 2021 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу сообщил, что российская лунная программа стартует в 2021 году. Об этом он написал в своем Twitter.

"НПО Лавочкина - ведущий разработчик лунной программы России, которая начнется с 2021 года", - написал он, комментируя назначение Владимира Колмыкова гендиректором этого предприятия.

На НПО Лавочкина мы назначили нашего сильнейшего директора В.А.Колмыкова. НПО Лавочкина - ведущий разработчик лунной программы России, которая начнется с 2021 года, а также партнёр европейских предприятий по проекту ЭКЗОМАРС (2020 г), в рамках которого мы делаем посадочный модуль https://t.co/5a7MYZCJgH — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 августа 2018 г.



Ранее замглавы госкорпорации Михаил Хайлов сообщал, что первую миссию российской лунной программы "Луна-Глоб" планируется запустить ориентировочно в 2020-2021 годах. Цель проекта - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского.