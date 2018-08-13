Рогозин: Центр Хруничева банкротиться не будет

По словам главы Роскосмоса, средства на погашение долгов выделит государство

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Долги по кредитам Центра имени М. В. Хруничева поможет выплатить государство, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы рассчитываем на то, что исходя из принципиального решения президента, средства по погашению задолженности по кредитам, которые были набраны за прошлые годы, нам поможет в этом вопросе государство. Что касается пеней и штрафов, оно тоже готово подождать с получением этих штрафов, необязательно получать их в течение ближайших месяцев, а может быть, даже и лет", - сказал он.

Рогозин добавил, что речи о банкротстве Центра "не идет в принципе".

[Необходимо] восстановить нормальное производство и двигаться дальше", - отметил глава Роскосмоса, добавив, что сейчас первоочередной задачей является повышение зарплаты работникам.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция президента РФ - "предприятие сохранить, землей не расплачиваться за накопленные убытки".

По словам Рогозина, сейчас Роскомос проводит консультации с Минфином, чтобы определить форму реструктуризации задолженности Центра имени М.В. Хруничева. "Но принципиальное решение по этому поводу есть. Как это будет решено - либо за счет бюджета, либо за счет переноса срока платежей на потом, либо за счет каких-то финансовых облигаций, - это вопрос техники", - отметил он.

Ситуация в Центре Хруничева

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие заявило в конце 2013 года. В 2014 году тогда глава Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игорь Комаров сообщил, что по предварительной оценке на оздоровление предприятия требуется более 30 млрд руб. В сентябре того года он сообщил, что обсуждается выделение на финансовое оздоровление Центра в 2014 году около 10 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2015 - более 3,5 млрд рублей, если Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит кредит, а процентная ставка будет субсидирована.

В 2014 году отмечалось, что в Центр до 2025 года планируется инвестировать 56,4 млрд рублей. Планировалось, что предприятие возьмет кредит у Внешэкономбанка. При этом отмечалось, что задолженность Центра имени М. В. Хруничева только перед поставщиками составляет почти 15 млрд рублей. Тогда на самом предприятии заявили, что Центру не хватает оборотных средств даже на то, чтобы производить ракеты.

По итогам 2017 года Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей против чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей.

В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления Центра обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что Роскосмос работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия.