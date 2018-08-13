Отряд космонавтов пополнили восемь человек

Тренировки кандидатов начнутся осенью

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Роскосмос огласил результаты отбора в отряд космонавтов. В него вошли восемь человек, передает корреспондент ТАСС с церемонии объявления.

"Отряд пополнили восемь человек", - объявили со сцены. Тренировки у кандидатов начнутся осенью.

Отбор прошли военнослужащие старший лейтенант Алексей Зубрицкий и капитаны Александр Гребенкин, Сергей Микаев и Олег Платонов, работники РКК "Энергия" инженер 1-й категории Александр Горбунов и инженер-испытатель 2-й категории Евгений Прокопьев, руководитель по внедрению инноваций в ООО "Ферронордик Машины" Константин Борисов и второй пилот Boeing-757/767 авиакомпании "Икар" Кирилл Песков.

Дата объявления результатов отбора в отряд космонавтов неоднократно переносилась. Рассказать об итогах планировалось в конце июня, затем это было отложено на 5 июля. Позднее анонсировалось, что о результатах объявят 10 июля.

Ранее стало известно, что полный цикл отбора в российский отряд космонавтов прошли более 10 человек, и среди них нет женщин. Всего было 420 претендентов.

Новый отбор в отряд космонавтов

Роскосмос планирует провести новый набор в отряд космонавтов, его окончание запланировано на 2020 год, сообщил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Космонавты, которые пополнили отряд по результатам отбора, начавшегося в 2017 году, помогут выполнить задачи по обеспечению космических полетов до 2024 года", - также заявил Власов.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы.

До сегодняшнего дня в отряде космонавтов числились 25 человек.