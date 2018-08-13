На территории Центра Хруничева создадут новый "Звездный городок"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что многие здания Центра находятся "в довольно-таки плачевном состоянии" и их необходимо модернизировать

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает создать на московской территории Центра имени М. В. Хруничева новый "Звездный городок". Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Раньше предполагалось, что Центр Хруничева реализует московскую территорию, чтобы расплатиться с долгами. Но президент не поддержал это. Вчера я встречался с мэром Москвы [Сергеем] Собяниным, мы договорились, что в сентябре мы проведем большое совместное мероприятие, где будем рассматривать вопрос, уже решенный президентом, о сохранении территории Московского ракетного завода. Мы хотим здесь сделать новый "Звездный городок", перенести сюда инженерные коллективы наших производств в Москве", - сказал он на брифинге по ситуации в Центре имени М. В. Хруничева.

Говоря о работе инженеров Центра, Рогозин сообщил о планах подключить их к созданию сверхтяжелой ракеты. "Мы планируем вовлечь конструкторское бюро "Салют" и в целом Центр Хруничева в совместную работу по сверхтяжелой ракете", - глава госкорпорации.

Он добавил, что многие здания Центра находятся "в довольно-таки плачевном состоянии" и их необходимо модернизировать. Роскосмос обратится к Минстрою с просьбой выделить архитекторов, чтобы начать планирование новой территории и застройки современными зданиями. "Конечно, эта территория будет расчищаться, будут создаваться новые здания в рамках того архитектурного проекта, который мы разработаем с правительством Москвы, а потом он будет представлен президенту", - подчеркнул гендиректор Роскосмоса.

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие заявило в конце 2013 года. В 2014 году тогда глава Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игорь Комаров сообщил, что по предварительной оценке на оздоровление предприятия требуется более 30 млрд руб. В сентябре он сообщил, что обсуждается выделение на финансовое оздоровление Центра в 2014 году около 10 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2015 - более 3,5 млрд рублей, если Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит кредит, а процентная ставка будет субсидирована.

Позже в ОРКК сообщили, что большую часть территории завода Центра им. М. В. Хруничева в Москве к 2018 году продадут госбанкам - общая площадь предприятия сократится на 64%. Предполагалось, что это позволит сократить затраты и реинвестировать в производство. Планировалось, что общая площадь завода в Москве сократится с 140,6 га до 52 га, при этом производственные площади должны были сократиться с 341,3 тысячи квадратных метров до 123,1 тысячи квадратных метров. В 2017 году появилась информация, что Центр передаст в залог в обеспечение кредитов Внешэкономбанка 80% своих площадей в Филевской пойме на западе Москвы.