Минобороны планирует модернизировать пять Ил-22М11

Ил-22М11 RA-75925 после модернизации на ЭМЗ им. Мясищева.

Ожидается, что работы завершатся к концу 2021 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс на ремонт и модернизацию пяти самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11 за 1,6 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение ремонта с модернизацией самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11", - говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более 1,62 млрд рублей, срок завершения работы - 10 ноября 2021 года. Всего планируется модернизировать пять машин: два самолета - до 10 ноября 2019 года и три - до 10 ноября 2021 года.

На ремонт и модернизацию каждого из пяти самолетов, согласно извещению, потребуется от 310 до 333 млн рублей.

Ил-22 - воздушные командные пункты на базе самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-22, который, в свою очередь, является модификацией пассажирского Ил-18. Самолеты Ил-22 выпускались в конце 1970-х годов.