Новый беспилотник "Орион-Э" представят на форуме "Армия-2018"

Кадр из презентации БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.

Это экспортный вариант комплекса "Орион", предназначенного для воздушной разведки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Комплекс воздушной разведки "Орион-Э", разработанный группой "Кронштадт", будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

Беспилотный комплекс "Орион-Э" будет демонстрироваться на открытой площадке группы. Помимо самого беспилотника в экспозицию включат наземный комплекс управления, транспортный модуль и полный комплект оборудования к ним.

Комплекс воздушной разведки "Орион" - беспилотный летательный аппарат, максимальная взлетная масса которого составляет , а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" по высоте достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета - до 200 км/ч.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.