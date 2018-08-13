Состязания горных подразделений Армейских игр торжественно закрылись в Приэльбрусье

Соревнования проходили с 28 июля по 10 августа, в них приняли участие 80 военнослужащих из семи стран

ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 10 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия конкурса Армейских международных игр "Эльбрусское кольцо", в котором участвовали горные подразделения из семи стран, состоялась в пятницу на базе Терскол в Приэльбрусье, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По определению начальника управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ Олега Боцмана, главным итогом соревнований стало благополучное завершение всеми участниками своего выступления. "Самое главное в таких мероприятиях это обмен опытом и участие В следующем году нам будет пять лет, рассчитываем, что количество стран будет увеличиваться", - сказал он в интервью ТАСС.

По словам заместителя главного судьи соревнований, вице-президента Федерации альпинизма России Ивана Душарина, все команды проявили себя хорошо. "Восхождение на Эльбрус мы решили в этом году свернуть и финиш у нас был на седловине, на отметке 5,3 тыс. метров над уровнем моря, это было решением судейской коллегии, принятое в целях обеспечения безопасности участников", - пояснил ТАСС Душарин. Среди команд он отметил военнослужащих Узбекистана и Индии, отметив, что лидеру соревнований - команде РФ - стоит быть готовыми к серьезной конкуренции в следующем году.

По словам командира китайской команды, сержанта Чжао Хай-юня, участники из КНР высоко ценят опыт, который получили на соревнованиях. "Мы научились многому у сильных, прежде всего, россиян, и далее надеемся учится еще больше и достигнуть лучших результатов. Самый сложный этап был второй, когда в течение шести дней и пяти ночей пришлось выполнять много специальных задач и преодолеть большую дистанцию, сложные климатические условия и задачи, которые характеризуются сложной техникой, этот этап был для нас большим вызовом",- рассказал он.

Участник команды РФ Григорий Иванов в соревнованиях участвует не первый год, и в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что самым сложным на соревнованиях были погодные условия. "Погодные условия - это самое сложное, что есть на маршруте, потому что попадаются травянистые склоны, которые после дождя достаточно скользкие, а с рюкзаком в 30 кг за спиной идти достаточно проблематично, участки, где есть лед, очень опасны, потому что трещины, можно туда улететь, и необходима сноровка для преодоления трассы",- сказал Иванов.

О соревнованиях

В рамках прохождения конкурса "Эльбрусское кольцо" выполняются различные упражнения, в том числе десантирование с парашютом, преодоление скальных и ледовых участков, марш-бросок, транспортировка пострадавшего и другое.

С поляны Азау (высота 2,3 тыс. метров) бойцам в полной боевой выкладке (30 кг плюс оружие) предстояло отправиться до "Приюта одиннадцати" (высота 4,2 тыс. метров), далее требовалось взойти на вершину Эльбруса (высота над уровнем моря 5642 метра). Чтобы результат был засчитан, до вершины должны добраться все 12 участников команды, причем расстояние между первым и замыкающим не должно превышать 150 м.

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр проходил с 28 июля по 10 августа с участием 80 военнослужащих, которые представляли Россию, Китай, Казахстан, Узбекистан, Марокко, Индию и Иран.

По итогам конкурса победила команда Вооруженных сил РФ, набравшая 12 тыс. 222 баллов. Военнослужащие горного подразделения из Китая стали вторыми (10 тыс. 869 баллов), "бронза" - у сборной Казахстана (10 тыс. 837 баллов).

IV Армейские международные игры проходят с 28 июля по 12 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. На 28 конкурсов Игр прибыли команды из 32 государств.