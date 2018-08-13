Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"

ТАСС оценил шансы на успех китайского танка в Международных армейских играх

Главными претендентами на победу в "Танковом биатлоне" традиционно являются российские танкисты. Шанс оспорить лидерство имеют команды Белоруссии и Казахстана, выступающие на Т-72Б3. Однако самым опасным соперником выглядит команда Китая на танках собственного производства Тип 96В. Остальные экипажи также состязаются на пределе своих возможностей и могут составить достойную конкуренцию лидерам общекомандного зачета.

ТАСС оценил шансы на успех китайского Типа 96, а разобраться в его особенностях помог генерал-майор в отставке Николай Тутрин, в недавнем прошлом вице-президент Международной федерации танкового биатлона и главный тренер команд ДОСААФ России в "Танковом биатлоне" и "Суворовском натиске".

Советские корни

Свою родословную Тип 96, как и множество других образцов китайской военной техники, ведет от советских прототипов. Так появились на свет первые собранные в Китае танки Тип 59, которые были упрощенной версией советского Т-54. В 1982 году появился Тип 69, который был создан уже на основе Т-55.

Танки Тип 63 и Тип 59. Источник: © AP Photo

Однако к моменту своего появления Тип 69 уже устарел, поэтому ему на смену в 1984 году пришел Тип 79 — глубокая модернизация предыдущей машины, а за ним последовал Тип 88. На него китайские конструкторы поставили компьютеризированную систему управления огнем, лазерный дальномер, систему опознавания "свой-чужой" и динамическую защиту. Танк производился с 1988 по 1995 год.

Революцией китайского танкостроения можно назвать Тип 85. На шасси Типа 88 установили новую сварную башню собственной разработки, с кормовой нишей как у западных бронемашин. Этот танк завершил этап модернизации старых советских образцов. Тип 85 производился с 1986 года, поставлялся в Судан и Пакистан, где до сих пор стоит на вооружении.

Рождение "Стремительного дракона"

Появлению Типа 96 во многом поспособствовала операция "Буря в пустыне" 1991 года. Военно-политическое руководство КНР детально проанализировало танковые бои конфликта в Персидском заливе и пришло к неутешительному выводу о несоответствии китайской бронетехники современным реалиям. К началу 90-х промышленность КНР накопила достаточно компетенций для разработки и производства танков на уровне мировых стандартов.

"После принятия решения о создании нового танка для НОАК на уровне военно-политического руководства Китая началась программа масштабного перевооружения. При этом в Китае не стали модернизировать старые образцы, а приступили к созданию нового танка. Результатом этих работ и стал сегодняшний герой — основной боевой танк НОАК Тип 96, принятый на вооружение в 1997 году", — говорит Тутрин.

Хотя он эволюционно унаследовал некоторые черты китайских и советских предшественников, его можно по праву назвать первым полностью китайским танком. Его самую совершенную модификацию, Тип 96B, команда КНР привезла в Россию для участия в конкурсе "Танковый биатлон"

Николай Тутрин

генерал-майор в отставке

Ставка на скорость

По словам генерала, Тип 96, участвующий в соревнованиях, отличают хорошие динамические показатели. "Судя по тем годам, которые он участвует в конкурсе, скорость развивает достаточно высокую. При стандарте 65 км/ч Тип 96 может развивать и больше — до 75 км/ч, как и наш Т-72", — говорит Тутрин. Он также напомнил, что 30 июля российский экипаж разогнал Т-72Б3 до рекордных 71 км/ч.

На вопрос, какую скорость удалось показать китайскому танку, Тутрин не дал однозначного ответа: "Говорят, что он развивает 80 км/ч, но на самом деле я не верю в это — разве что под горку. На самом деле я этого не видел. Отмечают хорошую приемистость машины при старте. Это заметно при действиях экипажей участников в номинации "Эстафета".

Учитывая в целом высокие скоростные показатели китайской машины, можно сделать вывод, что именно быстрое прохождение участков может быть главным преимуществом китайской команды перед конкурентами. На этапе индивидуальной гонки танкисты из Китая действительно показывали впечатляющую динамику. Ускорение на скоростном участке трассы создавало впечатление, будто танк находится на взлетной полосе, а не на танковом полигоне.

В одном из заездов экипажем из КНР были допущены ошибки при преодолении препятствий и на огневом рубеже, за что ему были начислены штрафные секунды. Китайским танкистам удалось вырвать победу у команды Казахстана исключительно за счет быстрого прохождения скоростного участка, компенсировав штрафное время скоростью.

Китайский танк Тип 96А на танковом биатлоне в Алабино, август 2014. Источник: mil.news.sina.com.cn

Внешний вид Типа 96 усиливает ощущение резвости танка. Стремительность профилю придают острые грани башни без нагромождения блоков динамической защиты.

Легкий, но мощный

"На динамические показатели в первую очередь влияет соотношение мощности двигателя к массе машины. Силовая установка китайского танка, по открытым источникам, развивает до 1000 л.с. — показатель, примерно аналогичный нашему. Весовые характеристики китайской машины немножко меньше нашей. У них танк весит примерно 42 тонны, а Т-72 — 44–45 тонн", — пояснил Тутрин.

Многие любители "биатлона" отмечают интересную конструкцию опорных катков китайской машины — в них, в отличие от Т-72, имеются радиально расположенные сквозные отверстия.

Что касается отверстий в катках, хочу отметить, что, если катки облегченные, это не значит, что они не прочные. Все, что делается в целях облегчения, делается с сохранением прочности. В позапрошлом году у китайского танка отлетело направляющее колесо. Почему? Потому что экипаж неправильно направил машину, не сориентировался по скорости при преодолении препятствия. Тут прочность как раз показала себя — китайский танк с оторванным катком дошел до финиша. А то, что там отверстия есть или нет, — роли не играет

Николай Тутрин

генерал-майор в отставке

Разглядеть отверстия не составляло труда. Бортовые экраны, прикрывающие ходовую часть от осколков, заметно короче и тоньше бортовых экранов Т-72. В 2016 году китайские танки выходили на полигон вообще без них. Все эти особенности при беглом подсчете должны были уменьшить массу машины на пару сотен килограммов, еще больше приближая ее к нижней допустимой границе, установленной регламентом соревнований.

Не верьте домыслам

Собеседник ТАСС призвал не спекулировать на тему возможных ухищрений в конструкции Типа 96, так как отсутствует полная информация о машине. По воспоминаниям Тутрина, китайские экипажи никого не допускали внутрь танка. "Вживую я видел его здесь несколько раз, но, что интересно, китайцы не пускают внутрь машины, она всегда закрыта и опечатана", — признается он.

Танковый биатлон. Источник: Минобороны РФ

"Говорят, что в этом году на танке увеличили мощность двигателя, технологически сделали немножко облегченным... По внешним признакам и техническим показателям мы можем только сделать вывод, что он равнозначен танку Т-72 как по вооружению, приборам прицеливания, ходовой части, так и по энерговооруженности. Поэтому, собственно, они и выставились на участие в конкурсе "Танковый биатлон", в соответствии с Положением и регламентом соревнований", — рассказывает генерал.

Стоит отметить, что в Положении о проведении конкурса в этом году появилось важное дополнение. С 2018 года к участию в нем допускаются лишь танки массой не менее 40 тонн. Сделано это для того, чтобы участники соревнований не облегчали конструкцию машин ради скорости в ущерб боевым и эксплуатационным характеристикам.

Побеждают умением

Характеристики Тип 96 и Т-72 по всем параметрам укладываются в регламент конкурса, соответственно, шансы машин равны. В этой ситуации на первый план выходят не их возможности, а мастерство и слаженность экипажей, безукоризненное выполнение элементов состязания и командный дух. До сего дня лучшими в этом были именно российские экипажи, которые вот уже пять лет подряд становятся чемпионами мира в конкурсе "Танковый биатлон".

Российские танкисты реже своих соперников допускают фатальные ошибки при стрельбе, преодолении препятствий и на маршевых участках. Экипажи показывают высокую выучку и слаженные действия при погрузке боекомплекта. Пожалуй, именно командную работу и профессионализм всех членов экипажа можно назвать главным козырем российских танкистов.

"Этому способствуют качественные показатели технических характеристик танка Т-72, заложенные танкостроителями "Уралвагонзавода" (корпорация входит в Ростех). Ведь этот танк, находящийся на вооружении в течение многих десятилетий, по-прежнему остается основным боевым танком российской армии и армий более 30 стран мира", — отмечает Тутрин, имеющий личный опыт боевого применения этой грозной и надежной машины.

Артур Шайхутдинов