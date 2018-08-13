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13.08.2018
ТАСС

Минобороны отремонтирует гидроакустическую станцию миноискания для тральщика ЧФ

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Ливадия-МЭ
Гидроакустическая станция миноискания "Ливадия-МЭ".
Источник: roe.ru

Стоимость ремонта составит почти 11 млн рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минобороны России планирует отремонтировать гидроакустическую станцию миноискания "Ливадия" для тральщика проекта 02668 Черноморского флота, стоимость ремонта составит почти 11 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Ремонт средств оперативного обеспечения Военно-морского флота: Морские гидроакустические, гидрофизические системы и средства надводных кораблей Военно-морского флота - комплекс работ по ремонту ГАС "Ливадия" на заказе пр. 02668 Черноморского флота", - говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более 10 млн рублей. Заказ разделен на две части: в 2018 году планируется выделить 3,2 млн рублей, а в 2019 году - более 7,6 млн рублей. Все ремонтные работы должны завершиться до 30 сентября 2019 года. Исполнителя контракта выберут 7 сентября.

Минно-тральный корабль проекта 02668 - новый и пока единственный представитель кораблей этого класса, оснащенный системой поиска мин пятого поколения. Он способен обнаруживать мины впереди по курсу, а не только со стороны кормовых секторов, как его предшественники. Повышенную боевую эффективность корабля при поиске и уничтожении мин и минных заграждений обеспечивает уникальная автоматизированная система управления противоминными действиями "Диез-Э".

Корабль построен на Средне-Невском судостроительном заводе по проекту Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз". Водоизмещение корабля составляет свыше 850 тонн, дальность плавания 3 тыс. миль при 12 узлах (22 км/ч). Тральщик назван в честь начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ в 1985-1991 годах Владимира Захарьина.

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
ЧФ
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