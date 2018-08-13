Победителей и главных судей Армейских международных игр наградили в Алабине

В церемонии принял участие главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков

АЛАБИНО /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Церемония награждения победителей и главных судей конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2018) прошла в Алабине (Московская область), сообщили в пятницу в пресс-центре Игр.

Церемония награждения прошла при участии главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Олега Салюкова, начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева и начальника управления боевой подготовки сухопутных войск генерал-майора Романа Бинюкова.

"В финал АрМИ-2018 вышли Россия, Китай, Казахстан и Белоруссия. Для участников созданы равные условия, очень хорошо работает судейская команда. По итогам соревнований не было ни одной серьезной претензии. Могу сказать, что с каждым годом проведения АрМИ растет уровень профессионализма ее участников", - сказал Салюков.

Награждение команд состоялось в восьми номинациях. Среди них - "Лучший танковый экипаж", "За активность и инициативу", "Железный характер", "Сильные духом", "За волю к победе", "Лучший в профессии", Энергия команды" и "Лучший специалист".

"Очень хорошо показала себя на АрМИ-2018 команда из Сирии, участвующая в соревнованиях впервые. Также отличились команды из Вьетнама и Мьянмы", - добавил Салюков.