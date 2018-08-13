Корабли Северного флота проведут учения со стрельбами в Баренцевом море

Они выполнят практические торпедные стрельбы и глубинные бомбометания

МУРМАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вышли в Баренцево море для проведения учений. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.

"Малые противолодочные корабли "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" в составе корабельной поисковой ударной группы проведут совместное учение по поиску и атаке подводной лодки условного противника", - сообщает пресс-служба. На завершающем этапе учений моряки выполнят практические торпедные стрельбы и глубинные бомбометания.

В ходе проведения учений экипажам малых противолодочных кораблей с помощью штатной гидроакустической аппаратуры предстоит осуществить поиск подводной лодки одного из соединений подводных лодок Северного флота. После обнаружения подводной лодки на кораблях будет отработан комплекс мероприятий по подготовке к применению противолодочного оружия. Экипажи противолодочных кораблей также отработают мероприятия противоторпедной защиты с применением гидроакустических приборов, постановкой помех и ложных целей.

Малые противолодочные корабли "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" относятся к проекту 1124М "Альбатрос". Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, противолодочным оружием - реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.