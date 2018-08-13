Войти
13.08.2018
ТАСС

Корабли Северного флота проведут учения со стрельбами в Баренцевом море

178
0
0
МПК "Брест"
Малый противолодочный корабль «Брест».
Источник: Korabli.eu

Они выполнят практические торпедные стрельбы и глубинные бомбометания

МУРМАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вышли в Баренцево море для проведения учений. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.

"Малые противолодочные корабли "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" в составе корабельной поисковой ударной группы проведут совместное учение по поиску и атаке подводной лодки условного противника", - сообщает пресс-служба. На завершающем этапе учений моряки выполнят практические торпедные стрельбы и глубинные бомбометания.

В ходе проведения учений экипажам малых противолодочных кораблей с помощью штатной гидроакустической аппаратуры предстоит осуществить поиск подводной лодки одного из соединений подводных лодок Северного флота. После обнаружения подводной лодки на кораблях будет отработан комплекс мероприятий по подготовке к применению противолодочного оружия. Экипажи противолодочных кораблей также отработают мероприятия противоторпедной защиты с применением гидроакустических приборов, постановкой помех и ложных целей.

Малые противолодочные корабли "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" относятся к проекту 1124М "Альбатрос". Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, противолодочным оружием - реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Проекты
1124 Альбатрос
Военные учения
СФ
Похожие новости
12.04.2018
Малые корабли Северного флота уничтожили условную авиабомбу
20.07.2017
Ударная группа военно-морской базы провела в Белом море бой с условным противником
11.07.2017
Корабль "Нарьян-Мар" проводит стрельбы на Белом море
25.08.2016
Противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" провели пуски зенитных ракет в Белом море
24.06.2016
Корабли Северного флота отработают противолодочные задачи в Белом море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"