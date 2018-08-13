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13.08.2018
РИА Новости

Под Калининградом артиллеристы Балтфлота провели стрельбы с помощью дронов

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Артиллерийская стрельба установки АК-630. Архивное фото
Артиллерийская стрельба установки АК-630. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

КАЛИНИНГРАД, 10 авг - РИА Новости. Артиллеристы Балтийского флота провели учебно-боевые стрельбы на полигоне в Калининградской области с использованием беспилотников, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"На Балтийском флоте в рамках планового лагерного сбора ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса флота прошли боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и реактивных систем залпового огня "Град" на полигоне в Калининградской области. Для корректировки огня артиллерийских дивизионов были задействованы беспилотные летательные аппараты", - сказал Мартов.

Он отметил, что флотские артиллеристы выполнили более 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям. Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующим боевые корабли и быстроходные лодки условного противника, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты. С их помощью артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты.

По словам Мартова, в результате применения беспилотной авиации существенно повысилась точность определения координат целей, и, соответственно, эффективность решения огневых задач артиллерийскими расчетами. В общей сложности в учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 15 единиц военной техники.

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10.08.2018
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