На Балтике расчеты С-400 отразили воздушный удар условного противника

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Расчеты дивизиона зенитной ракетной системы С-400 отразили воздушный удар условного противника в ходе учений на Балтийском флоте, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"По легенде учений дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион зенитной ракетной системы С-400 немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота. Авиагруппа условного противника была представлена несколькими истребителями Су-27 и звеном многоцелевых истребителей Су-30СМ", - сказали в пресс-службе.

Помимо уничтожения самолетов-нарушителей расчеты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.

С-400 "Триумф" предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.