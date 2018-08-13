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13.08.2018
РИА Новости

На Балтике расчеты С-400 отразили воздушный удар условного противника

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Полк С-400. Архивное фото
Полк С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Расчеты дивизиона зенитной ракетной системы С-400 отразили воздушный удар условного противника в ходе учений на Балтийском флоте, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"По легенде учений дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион зенитной ракетной системы С-400 немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота. Авиагруппа условного противника была представлена несколькими истребителями Су-27 и звеном многоцелевых истребителей Су-30СМ", - сказали в пресс-службе.

Помимо уничтожения самолетов-нарушителей расчеты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.

С-400 "Триумф" предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.

10.08.2018
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