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13.08.2018
РИА Новости

В Алабино прошла церемония награждения победителей "АрМИ-2018"

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Экипаж боевого "КамАЗа"
АрМИ-2018. Экипаж боевого "КамАЗа": Сергей Трубников и Анастасия Серегина.
Источник: © Екатерина Жмырова/ТАСС

АЛАБИНО (Московская обл), 10 авг - РИА Новости. Церемония награждения победителей и главных судей конкурсов "АрМИ-2018" прошла в подмосковном Алабино, сообщили в пятницу в пресс-центре Игр.

Церемония награждения прошла при участии главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева и начальника управления боевой подготовки сухопутных войск генерал-майора Романа Бинюкова.

"В финал "АрМИ-2018" вышли Россия, Китай, Казахстан и Белоруссия. Для участников созданы равные условия, очень хорошо работает судейская команда. По итогам соревнований не было ни одной серьезной претензии. Могу сказать, что с каждым годом проведения АрМИ растет уровень профессионализма ее участников", - сказал Салюков.

Награждение команд состоялось в восьми номинациях. Среди них - "Лучший танковый экипаж", " За активность и инициативу", "Железный характер", "Сильные духом", "За волю к победе", "Лучший в профессии", Энергия команды" и "Лучший специалист".

"Очень хорошо показала себя на "АрМИ-2018" команда из Сирии, участвующая в соревнованиях впервые. Также отличились команды из Вьетнама и Мьянмы", - добавил Салюков.

10.08.2018
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