Командира "Эссена" могут наградить за перехват американской подлодки

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обнаружение американской подлодки российским фрегатом "Адмирал Эссен" говорит о высоком уровне подготовки экипажа и оснащенности корабля, командира которого за выполнение этой задачи могут представить к государственной награде, заявил РИА Новости в пятницу бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Ранее "Известия" сообщили, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время весеннего похода в Средиземном море обнаружил американскую подлодку типа "Огайо", российские военные более двух часов преследовали и держали ее на прицеле. Экипаж фрегата записал основные обновленные параметры субмарины, которые расшифруют и присоединят к акустическому портрету подлодки.

"Обнаружение надводным кораблём подводной лодки и слежение за ней говорит о том, что на "Эссене" стоит прекрасный гидроакустический комплекс. Слежение в течение двух часов - это оптимальная продолжительность, за это время наш корабль мог несколько раз выйти в условную торпедную атаку и поразить отслеженную подлодку. Обычно за такой контакт по возвращении из похода командира корабля представляют к госнаграде", - сказал Валуев.

Адмирал также напомнил эпизод, когда подлодка ВМФ СССР сопровождала американскую субмарину, следовавшую в японский порт, в течение 12 часов.