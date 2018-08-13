Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
АЛАБИНО (Московская обл), 10 авг - РИА Новости. Призовые места в индивидуальной гонке "Танкового биатлона" разделили три экипажа из России, сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре "АрМИ-2018".
"По результатам индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон" в номинации "Лучший танковый экипаж" все призовые места заняли российские танкисты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, экипаж, занявший третье место, был награжден мотоциклами, второе место - автомобилями "Лада Гранта", а золотые медалисты были отмечены ключами от внедорожников "УАЗ-Патриот".
Страны-победители конкурса "Танковый биатлон" будут определены 11 августа в ходе финального заезда, в который пробились Россия, Китай, Казахстан и Белоруссия.
10.08.2018
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