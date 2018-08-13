Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"

Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018.

АЛАБИНО (Московская обл), 10 авг - РИА Новости. Призовые места в индивидуальной гонке "Танкового биатлона" разделили три экипажа из России, сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре "АрМИ-2018".

"По результатам индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон" в номинации "Лучший танковый экипаж" все призовые места заняли российские танкисты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, экипаж, занявший третье место, был награжден мотоциклами, второе место - автомобилями "Лада Гранта", а золотые медалисты были отмечены ключами от внедорожников "УАЗ-Патриот".

Страны-победители конкурса "Танковый биатлон" будут определены 11 августа в ходе финального заезда, в который пробились Россия, Китай, Казахстан и Белоруссия.