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13.08.2018
РИА Новости

В чемпионате по дронбиатлону в России примут участие зарубежные команды

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Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино. Архивное фото
Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Зарубежные операторы беспилотных летательных аппаратов впервые примут участие в III чемпионате по дронбиатлону, который пройдет в субботу в подмосковной Кубинке в парке "Патриот", сообщили в пятницу в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Впервые в соревнованиях примут участие иностранные пилоты из Израиля, Испании, Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов. Одной из особенностей чемпионата в этом году станет формат соревнований", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве пояснили, что в этом году в качестве препятствий впервые используют действующие образцы вооружения, а для повышения интереса к гонке добавлен уникальный тоннель с укрытиями для стрельбы, откуда по пролетающим на внушительной скорости беспилотникам (до 150 километров в час) будут стрелять профессиональные страйкболисты.

Всего состоится 20 квалификационных гонок, по пять квалификационных раундов в каждой. Абсолютный победитель будет определяться в двоеборье: в стрельбе и управлении БЛА. По итогам квалификации определятся четыре участника суперфинала, которые и разыграют главный приз чемпионата, добавили в Минобороны.

10.08.2018
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