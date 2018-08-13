Войти
13.08.2018
РИА Новости

Правительство одобрило проект протокола по безопасности на Каспии

150
0
0
Каспийское море. Архивное фото
Каспийское море. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ольга Головко

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный ФСБ России согласованный с МИДом России и предварительно проработанный с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами проект протокола о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года", - говорится в документе.

Документом поручено ФСБ РФ подписать данный протокол.

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Иран
Казахстан
Россия
Туркменистан
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.08.2018
Внешэкономбанк будет работать по новой бизнес-модели
13.08.2018
Почему в Сети высмеяли "новое мощное оружие" Украины
13.08.2018
Минобороны показало мощь ВКС России на видео
13.08.2018
"Им нас не догнать": зачем Америке Космические силы
13.08.2018
Совершенный боец: каким будет истребитель шестого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"