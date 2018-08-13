Правительство одобрило проект протокола по безопасности на Каспии
Каспийское море. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ольга Головко
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный ФСБ России согласованный с МИДом России и предварительно проработанный с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами проект протокола о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года", - говорится в документе.
Документом поручено ФСБ РФ подписать данный протокол.
10.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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