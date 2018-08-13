Генерал: войсковая ПВО на юге России – одна из самых укомплектованных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Четвертая армия ВВС и ПВО, дислоцируемая на территории Южного военного округа, является одним из самых укомплектованных объединений Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в стране, сообщил журналистам командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

"Мы остаемся одним из самых укомплектованных объединений Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в стране. В результате выполнения поставок по гособоронзаказу доля современных основных образцов вооружения, военной и специальной техники составляет 77%", - сказал он. Всего в соединениях и воинских частях армии эксплуатируется почти 600 современных образцов техники, из них более половины это авиационная техника.

В 2018 году в войска поступит дополнительно более 80 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Парк авиационной техники объединения уже практически полностью представлен такими современными образцами как Су-34, Су-30СМ, Су-25СМ3, Ан-148-100Е, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8МТПР-1.

Части зенитных ракетных войск стоят на страже воздушных рубежей, имея на вооружении современные комплексы С-400, развернутые в Крыму и в Краснодарском крае. "Все это существенно увеличило боевые возможности частей объединения", - отметил Севостьянов.

Радиотехнические войска объединения до конца года планируется дооснастить современными радиолокационными станциями. Наиболее значимой для объединения будет поставка новейшей станции, которая позволит вести радиолокационную разведку на значительной территории, перекрывая зоны ответственности нескольких радиотехнических подразделений и получать радиолокационную информацию о воздушных объектах с высоким качеством.