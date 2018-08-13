"Ил" планирует потратить почти 3,5 млрд рублей на модернизацию самолета "Руслан"

Сроком исполнения соответствующего договора в годовом плане закупок компании значится декабрь 2021 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ПАО "Ил" планирует к 2022 году создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолета "Руслан" - Ан-124-100М - почти за 3,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в годовом плане закупок компании на 2018 год, опубликованном на портале госзакупок.

"Выполнение СЧ ОКР [составной части опытно-конструкторской работы]: "Переоборудование самолета Ан-124-100 (ВТА) в облик Ан-124-100М (ВТА), аэродромное обеспечение и испытания", - говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена договора превышает 3,45 млрд рублей. Закупка предусмотрена у единственного поставщика (АО "Авиастар СП"), срок исполнения договора - декабрь 2021 года.

Согласно плану, ОКБ "Кристалл" более чем за 33,4 млн рублей до декабря 2018 года заменит отечественными аналогами электропроводные центробежные насосы для Ан-124-100М, а холдинг "Технодинамика" заменит импортные насосные станции и агрегаты воздушного судна почти за 18,6 млн рублей.

Также в документе сообщается, что до декабря 2018 года Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) за 3 млн рублей должен подготовить заключения "на технический проект по аэродинамике, прочности, включая экспертизу обоснования продления срока службы самолета Ан-124-100 (ВТА)". Кроме того, институт должен выполнить расчеты для обеспечения продления до более чем 45 лет назначенного срока службы модернизированного "Руслана".

Модернизация "Руслана"

Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова до декабря должен выдать заключения на технический проект самолета Ан-124-100М и его первый вылет. Стоимость этого лота оценивается в 3 млн рублей. Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации (НИИСУ) за 2 млн рублей должен провести к декабрю экспертизу "по стандартизации и унификации модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М (ВТА)", а Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова за 1,5 млн сделает "заключение к методсовету по силовой установке" самолета.

Часть работ планируется заказать у Научно-испытательного института эргатических систем (НИИЭС) за 3 млн рублей. Он разработает эргономичные материалы для "организации процессов и средств деятельности экипажа Ан-124-100М".

Выпуск Ил-276

ПАО "Ил" также планирует потратить 34 млн рублей на подготовку ульяновского завода "Авиастар-СП" к производству перспективного транспортного самолета Ил-276 (СВТС) и выбрать схему кооперации для его создания, следует также из годового плана закупок компании на 2018 год.

"Выполнение работ СЧ ОКР по теме: "Техническое обследование АО "Авиастар-СП", в обеспечение подтверждения готовности к постановке на производство самолета Ил-276 (СВТС), и выбора оптимальной схемы кооперации производства СВТС", - говорится в документе.

Работы должны быть выполнены в октябре 2018 года.

Также компания планирует заключить ряд контрактов со сроком исполнения в декабре 2018 года на проведение опытно-конструкторских работ по созданию комплексной системы управления самолета Ил-276, его шасси, макета кабины экипажа, створок грузового отсека, системы бортовой кабельной сети, системы пожарной защиты и других систем и механизмов. Механизацию крыла, рули оперения и обтекатели рельсов закрылков Ил-276, согласно документу, планируется сделать из полимерных композиционных материалов.

Средний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026-го - начать серийные поставки в интересах Минобороны РФ.