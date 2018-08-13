Первый конвой ООН прошел к Голанским высотам без сопровождения военной полиции России

Это является результатом предварительных действий российской стороны совместно с силами международной организации, отметил замкомандующего группировкой войск РФ в Сирии Сергей Кураленко

ЭЛЬ-ВЕСИЯ /Сирия/, 10 августа. /ТАСС/. Миссия ООН провела первое патрулирование демилитаризованной зоны у Голанских высот в Сирии без сопровождения российской военной полиции, сообщил журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в ближневосточной стране генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Сегодняшний проведенный конвой на Голанских высотах - это результат предварительных действий российской стороны совместно с силами ООН. Мы ранее провели конвой с российской военной полицией, а сегодня ООН уже самостоятельно под руководством командующего силами на Голанских высотах провела патрулирование", - сказал Кураленко.

Генерал отметил, что это позволит силам ООН контролировать посты в демилитаризованной зоне на так называемой линии "Альфа", которые находятся под контролем израильских военных.

"Флаг ООН является символом стабильности, как и российский флаг. Сегодня флаг России на демилитаризованной зоне является символом уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и гарантом мира. Однако мы все понимаем, что в соответствии с резолюцией от 1973 года эту зону должны контролировать силы ООН, и Россия делает все, чтобы эта резолюция исполнялась", - отметил Кураленко.

Результаты патрулирования

Глава миссии и командующий силами ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах Франсис Виб-Санзери также рассказал о результатах мероприятия.

"Мы увидели разрушенный мост, который был частью главной дороги от Дамаска до перехода на линию "Альфа" на Голанских высотах. За этим мы сюда и приехали - оценить состояние моста и дороги. Теперь будем думать, что можно сделать", - сказал Виб-Санзери.

Он добавил, что результаты наблюдений будут отражены в отчете и направлены в штаб-квартиру ООН. По его словам, сейчас основная цель - восстановить дорогу и мост, разрушенные войной, что обеспечит силам ООН свободный доступ на соседнюю с "Альфой" линию "Браво" с территории Сирии.

"Россия оказывает поддержку народу Сирии. Также усилия вашей страны помогли нам вернуться в демилитаризованную зону", - заключил Виб-Санзери.

Ситуация у Голанских высот

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, а затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

Ранее сообщалось, что в начале августа миссия ООН в сопровождении российской военной полиции впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Ранее силам ООН, штаб которых расположен в Дамаске, приходилось для патрулирования этой территории ездить через Ливан, так как сирийская часть демилитаризованной зоны была захвачена боевиками.