ТАСС в спецпроекте впервые публикует эксклюзивную информацию о новом транспортнике Ил-276

В частности, спецпроект рассказывает о преимуществах Ил-276 перед устаревшим Ан-12 и возможностях его использования помимо перевозки военнослужащих и высадки десанта

Ко Дню Воздушно-космических сил России ТАСС создал специальный проект, подробно рассказывающий о перспективном военном транспортнике Ил-276, первый полет которого запланирован на 2023 год. Практически все представленные данные о новом самолете являются эксклюзивной информацией и публикуются впервые.

В спецпроекте приводятся сведения, каким мог быть новый транспортник, какое конструкторское бюро могло стать его разработчиком и какое место новая машина займет в линейке военных транспортников современной российской авиации. Также рассказываются преимущества Ил-276 перед эксплуатируемым сейчас Минобороны РФ устаревшим Ан-12 и возможности его использования помимо перевозки военнослужащих и высадки десанта.

"В целом спрос на такие самолеты в России и мире велик, и мы уверены, что Ил-276 найдет свое место в небе и станет незаменимым "самолетом-трудягой", - сказал ТАСС первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.

Начало серийных поставок Ил-276, известного ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft - "Многоцелевой транспортный самолет"), запланировано на 2026 год. С 2019 года ПАО "Ил" начнет разработку тренажеров и средств обучения, которые позволят пилотам освоить новую машину.