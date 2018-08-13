Войти
13.08.2018
ТАСС

"Известия": фрегат ВМФ России весной отследил американскую подлодку в Средиземном море

166
0
0
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Корабль "Адмирал Эссен" снял акустический портрет и отработал уничтожение условного противника, сообщает издание

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" в апреле в Средиземном море больше двух часов сопровождал американскую атомную подводную лодку типа "Огайо", пишет в пятницу газета "Известия".

По данным издания, в ходе сопровождения новейшему фрегату удалось снять акустический портрет и отработать уничтожение условного противника.

В апреле, пишут "Известия", в Средиземном море находилась авианосная ударная группа ВМС США, в состав которой входили авианосец "Гарри Трумэн" и четыре эсминца типа "Арли Берк". Западная пресса утверждала, что вместе с этими кораблями в поход отправились многоцелевая атомная субмарина "Джон Уорнер" и подлодка "Джорджия", которая относится к числу четырех представителей типа "Огайо", перевооруженных с межконтинентальных баллистических ракет на крылатые.

В середине апреля военные США, Великобритании и Франции без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по территории Сирии. Удару подверглись военные объекты и научно-исследовательский центр в Дамаске. В нанесении удара участвовала, в частности, субмарина "Джон Уорнер", которая выпустила шесть крылатых ракет "Томагавк".

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" выполнял задачи в Средиземном море с марта по конец июня. Этот корабль относится к фрегатам проекта 11356, оснащенным ударными и зенитными ракетными комплексами (в том числе "Калибр"), торпедным и артиллерийским вооружением. Он вступил в состав ВМФ России летом 2016 года. 

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Компании
ООН
Проекты
1135 Буревестник
Nimitz
Ohio
Авианосец
ЧФ
Похожие новости
29.06.2018
Авианосная группа ВМС США покинула Средиземное море
22.05.2018
"Калибровка". Зачем Россия возвращает в Средиземное море ударную эскадру
04.09.2017
Правь, Америка, морями...
19.04.2017
Парадом по "Томагавкам"
18.04.2017
Кима не спасет ядерное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"