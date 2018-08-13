"Известия": фрегат ВМФ России весной отследил американскую подлодку в Средиземном море

Корабль "Адмирал Эссен" снял акустический портрет и отработал уничтожение условного противника, сообщает издание

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" в апреле в Средиземном море больше двух часов сопровождал американскую атомную подводную лодку типа "Огайо", пишет в пятницу газета "Известия".

По данным издания, в ходе сопровождения новейшему фрегату удалось снять акустический портрет и отработать уничтожение условного противника.

В апреле, пишут "Известия", в Средиземном море находилась авианосная ударная группа ВМС США, в состав которой входили авианосец "Гарри Трумэн" и четыре эсминца типа "Арли Берк". Западная пресса утверждала, что вместе с этими кораблями в поход отправились многоцелевая атомная субмарина "Джон Уорнер" и подлодка "Джорджия", которая относится к числу четырех представителей типа "Огайо", перевооруженных с межконтинентальных баллистических ракет на крылатые.

В середине апреля военные США, Великобритании и Франции без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по территории Сирии. Удару подверглись военные объекты и научно-исследовательский центр в Дамаске. В нанесении удара участвовала, в частности, субмарина "Джон Уорнер", которая выпустила шесть крылатых ракет "Томагавк".

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" выполнял задачи в Средиземном море с марта по конец июня. Этот корабль относится к фрегатам проекта 11356, оснащенным ударными и зенитными ракетными комплексами (в том числе "Калибр"), торпедным и артиллерийским вооружением. Он вступил в состав ВМФ России летом 2016 года.