В Средиземном море российский фрегат выследил американскую подлодку

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море в апреле отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо", пишут "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

По данным издания, преследование длилось более двух часов. Экипаж фрегата записал основные параметры субмарины, которые расшифруют и присоединят к акустическому портрету подлодки.

Фрегат отправился в Средиземное море в марте и вернулся на базу в Севастополе в конце июня. За время похода экипаж провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблем, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.

"Адмирал Эссен" - второй сторожевой корабль проекта 11356 (первый - "Адмирал Григорович"). Его назвали в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена, который в начале XX века командовал русским флотом Балтийского моря. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

Подлодка класса "Огайо" оснащена 150 тактическими ракетами "Томагавк" и считается одной из крупнейших в мире.