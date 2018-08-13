Сделано в Донбассе. Каким оружием ополченцы сдерживают украинских военных

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Николай Протопопов. Антиснайперская винтовка с боеприпасами от зенитной установки, двухкалиберный пистолет и мобильная реактивная система залпового огня "Чебурашка" - за годы войны в Донецкой народной республике наладили производство собственного оружия. Насколько силен военно-промышленный комплекс ДНР и с помощью каких разработок ополченцы намерены отстаивать независимость непризнанной республики - в материале РИА Новости.

Залп "Чебурашки"

Впервые реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Чебурашка" представили широкой публике 9 мая 2018 года на параде Победы в Донецке. А уже через две недели ракетные войска тактического назначения ДНР применили новую технику против Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. В ответ на гибель комбата Олега Мамиева (позывной Мамай) ракетчики уничтожили огневую точку противника, наглядно продемонстрировав эффективность, точность и мощь "Чебурашки".

Донецкие оружейники разработали сразу два типа РСЗО. Система, в зависимости от модификации, оснащается одним или двумя блоками направляющих на 32 и 64 выстрела соответственно. Боевые модули размещаются на шасси автомобиля КрАЗ-260. Заявленная дальность стрельбы "Чебурашки" - от шестисот метров до десяти километров. Общий вес взрывчатого вещества 64-х реактивных 217-миллиметровых снарядов в тротиловом эквиваленте - более трех тонн. Заряжается система вручную. Пуск ракет осуществляется с проводного пульта переключением тумблеров. Таким образом, скорострельность РСЗО зависит от расторопности оператора. При этом вести огонь можно как одиночными выстрелами, так и залпом.

По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, сравнивать "Чебурашку" с комплексами "Град" или "Смерч" все же не стоит: "Донецкие ракетные системы сделаны довольно качественно, но по боевым характеристикам уступают серийной технике российских артиллеристов-ракетчиков. За нашими РСЗО стоит целая военно-техническая наука. Компоненты систем, направляющие, ракеты - все это создается с глубоким знанием дела. Но, если разбираться в баллистике, из "Чебурашки" можно эффективно вести огонь по противнику на небольших дистанциях. Насколько долговечны эти РСЗО, неизвестно. Предположу, что на несколько десятков залпов их хватит. Учитывая, что система производится на местных предприятиях, их парк в ДНР восполнят без особого труда".

Главная задача нового оружия, считает эксперт, - противодействие возможным масштабным прорывам украинской армии через линию соприкосновения. Особой точности в таких условиях не требуется - нужно наносить максимальный огневой урон по большим площадям.

Можно вспомнить, что глава ДНР Александр Захарченко сообщал и о скором создании морской версии "Чебурашки". Но подробностей об этой РСЗО на сегодняшний день в открытых источниках нет.

Реактивные системы залпового огня "Снежинка" и "Чебурашка" на выставке в ДНР. Источник: Донецк 24

Антиснайперские меры

Сверхмощную крупнокалиберную антиснайперскую винтовку "Сепаратист" вряд ли можно назвать обычным стрелковым оружием - это скорее небольшая пушка. Она создана на базе знаменитой зенитной установки ЗУ-23, от которой позаимствованы ствол и ствольная коробка. Калибр тот же - 23 миллиметра. Огонь ведется одиночными выстрелами - фугасными, бронебойными, осколочно-зажигательными и обычными боеприпасами.

Очевидно, что стрелять из этой винтовки с обычных сошек - и тем более с рук - невозможно. Оружие слишком тяжелое, почти 45 килограммов. Специально для него донецкие умельцы сварили массивную треногу, а мощный дульный тормоз снижает отдачу до минимума. "Сепаратист" оснащен оптическим прицелом, дальность стрельбы - до трех с половиной километров. Можно пробить легкую бронетехнику и стены кирпичных зданий.

Из-за чрезмерной громоздкости оружия производители, скорее всего, ограничатся небольшой партией. К плюсам "Сепаратиста" можно отнести практически неограниченный ресурс ствола: из винтовки ведется одиночная стрельба, а не автоматическая, как из зенитных установок.

"Такие переделки - вынужденная мера при отсутствии внешних поставок. Это еще раз подтверждает то, что Россия не снабжает ополченцев ДНР оружием и боеприпасами", - считает Леонков.

Винтовка "Сепаратист" на выставке в ДНР. Источник: Донецк 24

Здесь можно провести параллель с Великой Отечественной войной: когда гитлеровцы отрезали Одессу от Большой земли, защитникам города остро не хватало бронетехники, а местные заводы не могли выпускать полноценные танки. Легкие танки НИ-1 ("На испуг") спешно сконструировали летом-осенью 1941-го на основе гусеничного трактора СТЗ-5. Его обшивали броней и устанавливали легкое вооружение - 37-миллиметровую пушку или пулеметы. Расчет был на психологический эффект: бронетракторы с включенными фарами и сиренами двигались на румынские траншеи без артиллерийской поддержки, ужасающе громыхая ходовой частью.

Еще одна новинка ДНР в области стрелкового оружия - снайперская винтовка "Дончанка" с продольно-скользящим затвором. Как объяснили военные руководители республики, эта разработка - ответ на поставки украинской армии американских винтовок Barrett M107A1. "Дончанка" уже успешно опробована в районе боевых действий.

Ее размеры скромнее по сравнению с "Сепаратистом": длина - 2,4 метра, вес - 27 килограммов. Однако калибр тоже внушительный - 14,5 миллиметра. Прицельная дальность - до 1200 метров. Прицел и ствол для первых образцов оружия заимствовали у пулемета "Утес". Но к сегодняшнему дню в ДНР освоили производство комплектующих.

Винтовка "Дончанка" на выставке в ДНР. Источник: Донецк 24

Оружие ближнего боя

Пистолет "Оплот" - полностью "домашняя" разработка донбасских оружейников. Его главная особенность - два съемных взаимозаменяемых ствола под разные патроны - калибра 7,62 миллиметра и 9х19 "Парабеллум". Первый вариант в основном предназначен для армейских подразделений. Такой "Оплот" может пробивать бронежилеты первого и второго классов защиты. Чуть менее мощную модификацию планирует использовать полиция.

Учитывая, что в ДНР нет собственного производства патронов, универсальность оружия и его способность использовать боеприпасы разного типа - ключевые факторы. Дело в том, что донецкие военнослужащие часто добывают у украинских военных трофейные патроны как раз натовского образца, а не привычные 9х18 от пистолета Макарова.

"Оплот" напоминает по форме старый советский "ТТ", но за основу взята схема "Браунинга". Емкость магазина - десять патронов. Скорострельность - 30 выстрелов в минуту, а прицельная дальность - полсотни метров.

Специально для Внутренних войск Государственная инновационная компания ДНР разработала и одноименный пистолет-пулемет. Девятимиллиметровое оружие предназначено для боев в городских условиях и спецопераций. Из "Оплота" можно вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Прицельная дальность - более 50 метров, емкость магазина - 20 патронов. Пистолет-пулемет отличается довольно высокой скорострельностью: 850 выстрелов в минуту.

Пистолет-пулемет "Оплот" на выставке в ДНР. Источник: Донецк 24

"У донецких оружейников есть все средства и возможности, чтобы производить собственное оружие, - говорит Алексей Леонков. - На территории ДНР и ЛНР раньше находились армейские склады. И, как правило, рядом с ними располагаются предприятия, которые восстанавливают и обслуживают военную технику. Киев, кстати, тоже пытается поставить на ход танки из старых запасов, но у них не все получается. Думаю, успех ДНР обусловлен огромной мотивацией. Здесь работают на совесть, потому что понимают: любая осечка, неисправность или плохое качество вооружения может привести к гибели мирных жителей".