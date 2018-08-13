Конкурс АрМИ "Отличники войсковой разведки" в 2019 году пройдет в Индии

НОВОСИБИРСК, 10 авг - РИА Новости. Международный конкурс "Отличники войсковой разведки", который в этом году состоялся в рамках Армейских международных игр-2018 в Новосибирской области, в 2019 году пройдет в индийском городе Джайсалмер, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"На торжественной церемонии закрытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки-2018", которая состоялась в Новосибирске, бригадный генерал от вооруженных сил Индии Раманкутти Прем Радж заявил, что армейские игры разведчиков в следующем году пройдут в городе Джайсалмер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после награждения победителей и призеров конкурса от российской стороны представителю вооруженных сил Индии был вручен флаг международных соревнований и кубок с символикой армейских игр.

"Настоящий разведчик должен быть гибким, должен уметь приспосабливаться к любым климатическим условиям. Разведчикам предстоит быть готовым выполнять задачи в пустынной местности", - привели в пресс-службе слова индийского генерала. Новшеством конкурса в Индии станет то, что этапы будут проходить как днем, так и ночью.

Международные соревнования разведчиков в течение четырех лет проходили на полигоне "Кольцово" в Новосибирской области. Неизменно победителями конкурса, как и в этом году, становились военнослужащие из России. В конкурсе "Отличники войсковой разведки-2018" приняли участие команды из России, Китая, Узбекистана, Армении, Судана, Казахстана, Зимбабве и Белоруссии.