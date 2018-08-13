Военные водолазы из Ирана стали лучшими по итогам АрМИ-2018

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иран победил в конкурсе водолазов "Глубина-2018" Армейских международных игр, сообщили журналистам в пресс-центре АрМИ.

Церемония награждения прошла на водолазном полигоне Военно-морской академии имени имама Хомейни в порту города Ноушехр в Иране. Победителей награждали начальник генштаба ВС Ирана адмирал Хабиболла Сайяри и контр-адмирал Александр Жучков.

"По итогам соревнований сборная команда Военно-морских сил Исламской Республики Иран заняла первое место, сборные Военно-Морского Флота Российской Федерации и сборная Военно-морских сил Венесуэлы разделили второе место. Бронзовым призёром стала команда Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Международный конкурс по водолазному многоборью "Глубина-2018" прошел в рамках "Армейских международных игр - 2018" в период с 1 по 9 августа 2018 года.

Исламская Республика Иран впервые принимала и организовала конкурс в рамках Армейских Международных игр "АрМИ-2018", предыдущие два конкурса проходили на территории России в Севастополе.

V Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа, в них принимают участие команды из 32 стран.